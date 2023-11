5 thứ nhà giàu âm thầm đặt trước cửa, tiền bạc thi nhau kéo tới cản không được

Việc treo chuông gió không chỉ là vật trang trí cho ngôi nhà của bạn thêm sinh động mà còn là vật phẩm phong thủy mang lại may mắn, thu hút tài lộc vào nhà giúp cho gia chủ nhanh chóng phát tài, giàu có.

Tiếng leng keng của chuông gió giúp mời gọi những điều may mắn, an lành tới gia đình bạn.

Hòn non bộ

Theo chuyên gia về phong thủy, khi bạn thiết kế nguồn nước, hòn non bộ chảy trước cửa nhà sẽ giúp kích thích sự thịnh vượng trong ngôi nhà của bạn. Tuy nhiên, nhiều người có chung thắc mắc là chỗ nào tốt nhất để đặt nguồn nước và giúp tài lộc chảy vào nhà? Theo Phong thủy, nơi phù hợp nhất để đặt nguồn nước là gần với lối ra vào nhà bạn.

Trồng cây cảnh

Cây cảnh không những mang tới vẻ đẹp cho ngôi nhà của bạn mà còn có ý nghĩa về mặt phong thủy.

Nếu chưa biết nên trồng cây gì trước nhà để vừa đem lại tài vượng, vừa tạo khoảng không gian xanh thì bạn có thể tham khảo những loài cây như: Cây cau cảnh, cây trúc, dừa cảnh, hoa hòe, cây đại lộc…

Vật phẩm mang lại may mắn

Người giàu thường hay đặt vật phẩm ở lối vào nhà hoặc trong phòng khách để giúp mang lại may mắn cho họ. Vật phẩm may mắn giúp kích hoạt những điều tốt lành và niềm vui cũng luôn sẽ luôn làm mọi người cảm thấy thoải mái, có năng lượng tích cực. Nếu bước vào cửa nhà và bắt gặp một số đồ trang trí tốt lành, may mắn, bạn cũng sẽ cảm thấy dễ chịu, vui vẻ.

Những món đồ này cũng có thể là chất xúc tác trong phong thủy giúp thu hút tiền tài, giúp chủ nhà kinh doanh thuận lợi, hoặc dễ thăng quan tiến chức. Trong các quan niệm của phong thủy từ xa xưa luôn tồn tại những biểu tượng, linh vật tượng trưng cho may mắn, tiền tài và bình an.

Treo tranh phong thủy

Trang phong thủy vừa có ý nghĩa đặc biệt về thẩm mỹ cho ngôi nhà vừa mang những ý nghĩa tốt lành may mắn, bình an cho chủ nhà. Bạn có thể chọn những bức thư pháp mang ý tượng trưng cho sự ngay thẳng, chính trực. Hoặc bạn có thể treo tranh hoa mẫu đơn tượng trưng cho phú quý, giàu sang, tranh 9 con cá tượng trưng cho tài vận thăng hoa. Những bức tranh này có thể giúp cải thiện phong thủy của lối vào nhà và mang lại vận khí tốtcho bản thân và gia đình.

Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn tranh rừng núi, cây xanh, biển khơi, để mang lại nguồn năng lượngphong thủy dồi dào cho không gian.Ngoài ra, một điểm nữa cần chú ý là bạn cần giữ lối ra vào nhà được sạch sẽ, ngăn nắp. Trong phong thủy thì khu vực cửa chính, lối vào nhà chính là nơi đón khí và tài lộc vào nhà. Căn hộ nhỏ có một lối vào sạch sẽ thì khí sẽ lưu thôngvào trong nhà tốt hơn. Gia chủ cũng nên tránh để những thứ tối tăm, rác bẩn, đồ cũ ở lối vào nhà để không khí được lưu thông tốt hơn, hạn chế ôm đau, bệnh tật.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo