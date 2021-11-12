Đăng ảnh ngực căng đét như muốn trào ra, Ngọc Trinh bị dân mạng mỉa mai “lép mà ráng ép” thì sao thở

Mới đây, trên trang instagram cá nhân, nữ hoàng nội y đã khiến dân tình tròn mắt ngạc nhiên trước màn khoe vòng 1 táo bạo. Cụ thể, người đẹp diện một thiết kế váy ngắn mới lạ, có phần họa tiết là những chiếc nơ đen được đính chẳng chịt trên thân váy. Điều đáng chú ý là, vòng 1 của cô nàng như bị bức ép quá đà, trông giống như một quả bóng sắp nổ.

Khoe ảnh lên đồ dạo bước phố xá, Ngọc Trinh diện thiết kế váy bó sát, cúp ngực để lộ đôi chân dài miên man và cặp tuyết lê căng mọng khiến nhiều người ao ước, ngưỡng mộ.

Thế nhưng, lần này dân mạng lại nhanh chóng nhận thấy có gì đó sai sai: "Ngực nhìn lạ vậy", "Ngực giống đột biến quá", "nhìn khó thở quá", "cởi áo ra sẽ thở như...".

Dân mạng liên tục bàn tán xôn xao quanh chuyện vòng 1 khác lạ của Ngọc Trinh. Họ còn cho rằng vì người đẹp Trà Vinh nịt ngực quá đà mà thành như vậy "lép mà ráng ép nó lại vậy đó".

Nổi tiếng là mỹ nhân sexy bậc nhất showbiz Việt với số đo 3 vòng chuẩn không cần chỉnh, đặc biệt là vòng 1 căng tròn. Nhưng không khó hiểu khi gần đây nhiều người lại có ý chê bai vòng 1 của nữ hoàng nội y, bởi nhiều bức ảnh thả rông, khuôn ngực đầy đặn ngày nào dường như phẳng lì, không còn được bồng bềnh như trước.

Soi loạt ảnh bán khỏa thân mới đây, fans nhận thấy rõ ràng vòng 1 Ngọc Trinh không chỉ lép kẹp mà còn có dấu hiệu chảy xệ.





Diện áo xuyên thấu, gợi cảm nhưng vòng 1 của Ngọc Trinh đi đâu mất rồi?