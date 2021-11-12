Bước qua tuổi 30, Bích Phương bị bạn đồng trang lứa khẳng định vì hơi hâm hấp nên chưa lấy chồng

Giải trí 12/11/2021 10:35

"Các bạn đồng trang lứa với tôi đã có gia đình, con cái hết rồi, hình như trong lớp chỉ còn tôi chưa lấy chồng. Những người đàn ông ngang tuổi tôi đã có gia đình rồi, hoặc quá bận rộn với công việc, hoặc họ cũng dở hơi giống tôi".

Trong tập 5 podcast của Bích Phương lên sóng trên kênh Youtube, sau khi đọc bức thư của fan là một single mom tâm sự chuyện tình cảm lỡ dở với bạn trai, Bích Phương đã kể lại chính câu chuyện của mình và quan điểm của cô về tình yêu để đưa ra lời khuyên cho mà mẹ đơn thân.  

Bước qua tuổi 30, Bích Phương bị bạn đồng trang lứa khẳng định vì hơi hâm hấp nên chưa lấy chồng - Ảnh 1

Theo đó, khi nói về quan điểm con gái có bắt buộc phải lấy chồng không cô nàng đã thẳng thắn tự nhận mình bị dở hơi và bạn bè đồng trang lứa nhận thấy rằng việc đến tầm này ngoài 30 tuổi vẫn chưa kết hôn là do cô hơi hâm hấp. 

"Khi tôi 18, 20 tuổi, tôi nghĩ mình rất ngây thơ, đến với tình yêu có rất nhiều lựa chọn, có thể yêu đương theo hình mẫu lý tưởng, hy vọng và thất vọng nhiều. Nhưng khi ở lứa tuổi trưởng thành, tôi nghĩ tránh hy vọng quá nhiều thì tránh bị tổn thương.

Khi tôi 21, 22 tuổi, tôi nghĩ mình rất dễ có người yêu. Đến năm 24, 25 tuổi, tôi cũng không quá khó khăn để lập gia đình. Nhưng với người phụ nữ đã bước qua tuổi 30, đối tượng để mình xác định mối quan hệ hôn nhân không còn nhiều như khi mình còn trẻ.

Các bạn đồng trang lứa với tôi đã có gia đình, con cái hết rồi, hình như trong lớp chỉ còn tôi chưa lấy chồng. Những người đàn ông ngang tuổi tôi đã có gia đình rồi, hoặc quá bận rộn với công việc, hoặc họ cũng dở hơi giống tôi. 

Bước qua tuổi 30, Bích Phương bị bạn đồng trang lứa khẳng định vì hơi hâm hấp nên chưa lấy chồng - Ảnh 2

Các bạn đồng trang lứa bảo tôi hơi hâm hấp nên chưa lấy chồng. Tôi nghĩ bạn cũng nên coi tình trạng hôn nhân của mình là bình thường. 

Tôi chọn cuộc sống độc thân thì tình yêu lớn nhất của mình là âm nhạc. So sánh hơi khập khiễng nhưng tôi nghĩ sự nghiệp lớn nhất của bạn là con bạn, bạn nên dành toàn bộ thời gian cho con cái giống như tôi dành thời gian cho âm nhạc".

Bích Phương cũng cho biết cô không quá quan trọng việc kết hôn hay không kết hôn vì với cô tình yêu dành cho âm nhạc đã gần như chiếm toàn bộ thời gian của cô. Cô tự tin với việc sống độc thân, nhưng mỗi người một quan điểm nên không thể áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác. Nữ ca sĩ khuyên fan nên thận trọng khi đến với mối quan hệ tiếp theo, lựa chọn được người thực sự yêu thương con mình. Cô chúc bà mẹ trẻ sớm vượt qua tâm lý đau khổ và mạnh mẽ bước tiếp, chăm sóc cho bản thân và con thật tốt.

"Giống như tôi, bây giờ tôi tự tin vào sự nghiệp của mình, vào số tiền tôi kiếm được, tôi chăm sóc cho ngoại hình, sức khỏe của mình nên cũng tự tin với việc mình sống độc thân. 

Thay vì chờ đợi người phù hợp đến với mình thì hãy dành thời gian đấy tập trung cho bản thân, nuôi dạy con cái cho tốt. Đến thời điểm phù hợp người đó sẽ đến thôi, đừng hy vọng hay chờ đợi quá", cô nói. 

Bước qua tuổi 30, Bích Phương bị bạn đồng trang lứa khẳng định vì hơi hâm hấp nên chưa lấy chồng - Ảnh 3

Bích Phương là một trong số những người đẹp showbiz Việt U30 nhưng vẫn còn "độc toàn thân", yêu thích cuộc sống tự do tự tại và hình như vẫn chưa hề có ý định bước vào cuộc sống hôn nhân.

Bước qua tuổi 30, Bích Phương bị bạn đồng trang lứa khẳng định vì hơi hâm hấp nên chưa lấy chồng - Ảnh 4Bước qua tuổi 30, Bích Phương bị bạn đồng trang lứa khẳng định vì hơi hâm hấp nên chưa lấy chồng - Ảnh 5

Cô dành thời gian của mình cho âm nhạc, tận hưởng cuộc sống khiến nhiều người ghen tị.

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