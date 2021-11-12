Gái xinh nóng bỏng khiến cả MXH “chao đảo” khi xuất hiện cùng hot girl Trâm Anh trên sân SVĐ Mỹ Đình là ai?

Và trong buổi tối quan trọng này, hot girl Trâm Anh đã có mặt từ rất sớm trên sân Mỹ Đình để cổ vũ đội nhà, đi cùng cô là một nàng hot girl nóng bỏng khác nữa. Những hình ảnh của cô nàng đã liên tục được chia sẻ trên khắp các fanpage và khiến người hâm mộ thể thao thích thú.

Tối qua, (11/11) đã có 12 nghìn khán giả Việt Nam tới sân Mỹ Đình để theo dõi trận Việt Nam - Nhật Bản trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup. Không chỉ quan tâm tới các diễn biến chính trong trận đấu, cổ động viên và đặc biệt là những cô gái xinh đẹp có mặt trên CVĐ Mỹ Đình cũng là một trong những điểm nhấn thu hút sự chú ý đặc biệt của dân mạng.

Hình ảnh cô bạn hot girl đi cùng Trâm Anh được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội.

Được biết, bóng hồng xinh đẹp này chính là nàng hot girl Lê Phương Anh, người từng “phá đảo” MXH xứ Trung hồi đầu năm 2020 nhờ nhan sắc xinh xắn, thân hình nóng bỏng.

Hot girl Lê Phương Anh diện áo phông, quần short khoe đôi chân dài miên man khiến dân tình mê mẩn.

Lê Phương Anh có biệt danh là Cún, sinh năm 1997 và hiện đang sở hữu trang cá nhân với gần 330k lượt theo dõi. Cô nàng không chỉ được biết đến nhờ gương mặt dễ thương, làn da trắng không tì vết mà còn gây ấn tượng với body quyến rũ, vòng nào ra vòng nấy.

Sở hữu thân hình nuột nà, gợi cảm, Lê Phương Anh còn theo đuổi phong cách sexy nên những bức ảnh của cô thường khiến cánh mày râu xịt máu mũi.

Chính phong cách sexy mà Phương Anh theo đuổi cũng là lý do khiến lượng fan nam của cô nàng gần như "áp đảo".

Nhiều thông tin cho biết Phương Anh đã lập gia đình từ khá sớm và đã có em bé. Dẫu vậy, phải công nhận là câu "gái một con trông mòn con mắt" luôn đúng khi nhận xét về nàng hot girl.