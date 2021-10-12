Khó hiểu với 2 hot girl triệu fan Trung Quốc, trang phục diện xuống phố nhìn vào 'mặc như không mặc' khiến nhiều người hú hồn

Hai nàng hot girl Trung Quốc này đã thành công thu hút được sự chú ý của cư dân mạng. Khi có lối thời trang ăn diện hở bạo. Cùng với đó là thân hình bốc lửa và sở hữu 3 vòng khiến người khác cũng phải ghen tị.

Nàng hot girl Trung Quốc sở hữu lượng người theo dõi khủng trên MXH Trung Quốc hiện đang được săn đón nhất hiện nay có tên là Gong Yi. Cô nàng có hơn 3 triệu người theo dõi trên các nền tảng MXH ở Trung Quốc. Dù không hoạt động trong showbiz song cô nàng cũng không thua kém gì một nữ minh tinh nổi tiếng. Gong Yi luôn biết cách chọn lựa những trang phục táo bạo mỗi khi xuống phố. Ảnh: Internet Người đẹp sở hữu vóc dáng gợi cảm, quyến rũ cùng với đó là gương mặt "hái ra tiền" vì quá xinh đẹp. Khiến bao anh chàng, cô nàng đều mê mẩn. Gong Yi luôn biết cách thu hút sự chú ý bởi gu thời trang ăn vận tôn dáng, nhất là những bộ đồ đi chơi vào buổi tối trông cực bắt mắt.

Nhờ gu thời trang hợp thời như vậy đã giúp hot girl nổi bật ở bất kì nơi đâu mỗi khi cô nàng xuất hiện. Phong cách cô nàng này chọn khá đa dạng. Từ những bộ đầm nữ tính đến những chiếc quần thụng, áo ngắm bụi bặm. Mỗi khi xuống phố người đẹp luôn biết cách chọn lựa những chất liệu trang phục phù hợp với thời tiết nhưng yếu tố then chốt là sexy vẫn luôn được cô nàng chọn lựa. Những trang phục hở bạo không thể thiếu trong tủ đồ của cô nàng. Ảnh: Internet Ngoài ra, cũng không thể nhắc đến những lựa chọn trang phục kinh điển của cô nàng là áo tắm. Loại trang phục mà có thể phô diễn được toàn bộ đường cong của bản thân. Dưới mỗ bài đăng trên trang cá nhân của Gong Yi đều nhận được nhiều lời khen có cách ăn mặc ấn tượng. Đây cũng là lý do cô nàng nổi như cồn ở xứ Trung, dường sự cái tên Gong Yi chưa bao giờ có sự hạ nhiệt.

Dường như, dù ở bất kì nơi nào người đẹp đều chọn những kiểu trang phục quyến rũ nhằm tôn lên vóc dáng của mình. Ảnh: Internet Huang Lin là hot girl Đài Loan, Trung Quốc, cô nàng cũng không thua kém gì Gong Yi khi cũng sở hữu trong tay lượng người theo dõi đông đảo. Cô nàng được các trang tin ưu ái gọi là phiên bản gợi cảm của Angelababy. Xinh đẹp, quyến rũ là những cụm từ chỉ về cô nàng Huang Lin. Đúng với biệt danh, người đẹp luôn có những cách lựa chọn trang phục táo bạo làm nên hình ảnh quyến rũ cuốn hút mọi ánh nhìn. Người đẹp chưa bao giờ cảm thấy ngần ngại chọn mặc những thiết kế hiểm hóc tôn vòng 1 như thế này. Hay có thể nói cách khác là sự táo bạo của cô nàng đôi khi "mặc như không mặc". Khi điện bikini, Huang Lin luôn kết hợp với cardigan và quần denmin cạp cao tạo nên kiểu mix & match đặc biệt. Nhờ thân hình nóng bỏng như thế này mà không ít các chàng FA phải say đắm say đuối. Ảnh: Internet Ngoài những bộ bikini nóng bỏng ấy ra, người đẹp còn có những lựa chọn trang phục khi đi chơi buổi tối vô cùng ấn tượng. Với lợi thế vòng 1 "khủng", Huang Lin thường "cố tình" chọn những thiết kế chữ V hoặc cup ngực để diện khi ra ngoài. Trang phục hở mạng sườn cũng chính là bộ sư tập thời trang không thể thiếu của người đẹp. Dù là loại trang phục nào, cô nàng vẫn có thể cân hết mọi thứ. Chiều cao ấn tượng cùng vóc người gợi cảm đây chính là vũ khí để cô nàng vô tư diện bất kì loại áo quần nào. Người đẹp đến từ Đài Loan luôn chọn cho mình những kiểu trang phục mát mẻ khiến bao người đối diện khi nhìn vào cũng phải 'xịt máu mũi'. Ảnh: Internet Có thể nói, cả hai nàng hot girl đều có cách chọn cho mình những loại trang phục đặc biệt. Để tôn lên những vóc dáng sẵn có của mình. Bên cạnh đó, việc tạo được hiệu ứng để mọi người có thể chú ý đến mình là điều bắt buộc phải cần. Điều này, đã giúp cho hai người đẹp ngày càng trở nên nổi tiếng trên MXH và được nhiều người biết đến.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kho-hieu-voi-2-hot-girl-trieu-fan-trung-quoc-trang-phuc-dien-xuong-pho-nhin-vao-mac-nhu-khong-mac-khien-nhieu-nguoi-hu-hon-430178.html