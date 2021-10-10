Hai hot girl Hàn Quốc cao 1m80 sở hữu đường cong 'nóng mắt' 3 vòng siêu chuẩn, cùng gương mặt tựa 'nữ thần'

Hai nàng hot girl đến từ xứ sở Kim Chi dưới đây sẽ không làm cho bạn thất vọng. Bởi cả hai đều sở hữu một chiều cao vô cùng ấn tượng, cùng với đó là body bốc lửa và gương mặt như một 'nữ thần' cực kì xinh đẹp.

Cô nàng hot girl có tên Minsu này dù không làm việc trong làng giải trí nhưng vẫn gây được sự chú ý đặc biệt đến cộng đồng mạng. Cô nàng luôn biết cách tạo được hiệu ứng đám đông nhưng với một cách tích cực và có sức ảnh hưởng đến cộng đồng. Cô nàng Minsu luôn biết cách diện những bộ trang phục bó sát nhưng không hề có sự phản cảm trong đó. Ảnh: Internet Được biết, người đẹp là một huấn luyện viên thể Pilates. Mặc dù cô nàng có cân nặng tới 64kg nhưng bù lại vào điểm đó là chiều cao vượt trội là 1m8. Chính nhờ lợi thế về chiều cao mà vóc dáng của cô nàng vẫn rất chuẩn không thua kém gì một người mẫu.

Những bộ bikini của cô nàng luôn hút mắt người đối diện, cùng với đó là đôi chân dài miên man. Ảnh: Internet Có lợi thế về ngoại hình và gương mặt nên người đẹp thường xuyên được mời làm người mẫu ảnh cho các nhãn hàng khác nhau. Dù không như các nữ ngôi sao hạng A của Kbiz nhưng Minsu vẫn có được một lượng người theo dõi nhất định trên trang cá nhân của mình. Những lần hở bạo của người đẹp khiến người khác cũng phải trầm trồ. Ảnh: Internet Cứ ngỡ rằng, để có được một vóc dáng như hiện tại cô nàng phải ăn kiêng hay phải tập những động tác nặng để duy trì thể hình. Thế nhưng, trái ngược với điều đó là người đẹp có một thực đơn ăn uống thoải mái và không phải kiêng cử quá nhiều món. Cô nàng vẫn thường xuyên chia sẻ những buổi ăn uống có chứa nhiều dầu mỡ. Món ăn yêu thích của Minsu là những đồ ngọt như kẹo dẻo, chocolate hay các loại snack.

Thường làm người mẫu cho các nhãn hiệu khác nhau nên nhiều khá nhiều lần không tránh khỏi việc cô nàng diện những bộ bikini nóng bỏng. Ảnh: Internet Nhưng bù lại, ngày nào cô nàng cũng dành một ít thời gian luyện tập, thay đổi giữa pilates và gym. Có thể nói, đây chính là xu hướng giảm cân của giới trẻ Hàn Quốc. Thay vì ăn kiêng thì họ chọn cách tập luyện để tiêu hao calo. Nàng hot girl này cũng không thua kém gì Minsu, người đẹp đã nhanh chóng thu hút các netizen xứ Hàn một cách nhanh chóng nhờ vào đôi chân dài miên mann. Cô nàng có nickname là Kim Da Bin, người đẹp dù không tiết lộ chiều cao của mình. Nhưng khi nhìn vào thì đôi chân của cô nàng phải dài gấp rưỡi người thường. Dường như cô gái nào cũng có sự ghen tị "nhẹ" khi Da Bin sở hữu đôi chân vừa dài vừa thon. Kim Da Bi cũng là một trong những nàng hot girl đình đám nhất ở xứ sở Kim Chi. Ảnh: Internet Cô nàng thu hút cư dân mạng bằng những bức hình nóng bỏng, bốc cháy cùng với đó là gương mặt tựa 'nữ thần' vô cùng xinh đẹp. Cô nàng thường xuyên đăng tải trên trang cá nhân của mình hình ảnh đi du lịch hay những bức hình "nóng mắt" bởi những bộ bikini cực sexy, quyến rũ. Sở hữu đôi chân dài miên man và thon thả, cô nàng khiến không ít chị em phái đẹp phải ghen tị về điều này. Ảnh: Internet Để có được vóc dáng như hiện tại, người đẹp cũng đã cố gắng luyện tập thể thao và tích cực tham gia các hoạt động ngoài trời và thường xuyên đạp xe và đi bộ. Bên cạnh đó, Da Bin còn có sở thích bơi lội, đây cũng chính là một trong những phương pháp kéo giãn tối đa cơ thể. Người đẹp thường xuyên check-in những địa điểm sang chảnh, ngoài ra cô nàng rất thích bơi lội. Ảnh: Internet Nhờ vào sự chăm chỉ luyện tập mà cô nàng đã có một vóc dáng mà nhiều người hằng mơ ước. Minsu hay Da Bi luôn là hai cái tên cực hot ở cộng đồng mạng xứ Hàn và hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hai cô nàng luôn biết cách tạo điểm nhấn đặc biệt cho bản thân để được mọi người yêu mến và biết đến.

'Người tình Trịnh Công Sơn' khéo giữ vẻ đẹp thanh thuần, nhan nhắc chuẩn nét đẹp Á Đông khiến bao người phải say đắm Lan Thy có gương mặt thanh tú với đôi mắt cuốn hút, sống mũi cao, khuôn miệng nhỏ nhắn, mái tóc đen dài chuẩn nét đẹp Á Đông. Cô nàng được cộng đồng mạng biết đến nhiều hơn khi đảm nhiệm vai nữ chính trong phim 'Em và Trịnh".

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