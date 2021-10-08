Hai hot girl 10X sở hữu 3 vòng 'khét lẹt' chiều cao trên 1m7, gương mặt tựa 'nữ thần' khiến MXH 'dậy sóng' bởi profile 'khủng'

Hai cô nàng hot girl 10X này không những có diện mạo xinh đẹp, thân hình bốc lửa mà cả hai đều sở hữu thành tích học tập khủng.

Cô nàng hot girl đến từ TP.Buôn Ma Thuộc, tỉnh Đắk Lắk có tên là Nguyễn Như Quỳnh sinh năm 2000. Cô gái nổi tiếng với vai trò làm một người mẫu thời trang. Theo như những thông tin trên trang cá nhân, cô nàng từng theo học ngành Y tá - Điều dưỡng và học chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Cô nàng nhờ sở hữu thân hình nóng bỏng và gương mặt vô cùng xinh đẹp như búp bê nên có khá nhiều anh chàng FA săn đón. Ảnh: Internet Nếu như có một profile cực khủng như thế này thì chắc chắn sẽ được rất nhiều người chú ý đến. Không chỉ tài giỏi mà cô nàng lại rất xinh đẹp. Cô nàng đã tạo ấn tượng cực mạnh với gương mặt tựa như một búp bê xinh xắn. Bên cạnh đó Như Quỳnh còn sở hữu một chiều cao vô cùng ấn tượng, 1m72. Với chiều như thế nào, hot girl 10x đã không thua kém gì một người mẫu chuyên nghiệp.

Dù chỉ mới 21 tuổi nhưng cô nàng đã có trong tay những hợp đồng quảng cáo 'béo bở' đến từ nhiều nhãn hàng. Ảnh: Internet Thân hình mảnh mai của cô nàng rất phù hợp với tiêu chí của một người mẫu. Sở hữu 3 vòng siêu ấn tượng mà không phải cô gái nào cũng có được. Đây chính là lợi thế để hot girl có cơ hội thử với nghề người mẫu. Để có được một vóc dáng chuẩn như thời điểm hiện tại, cô nàng cũng phải trải qua quá trình luyện tập không ngừng nghỉ. Các bộ môn như: gym, boxing,... Như Quỳnh đều tập qua để rèn luyện cơ thể trở nên săn chắc một mặt lại khỏe khoắn. Dù làm việc liên tục nhưng cô nàng vẫn luôn dành thời gian cho việc tập luyện thể thao. Ảnh: Internet Đôi khi công việc khá dày đặc nên hot girl 10X này cũng phải nâng cao tinh thần thể thao. Thì mới có sức làm việc suốt nhiều tiếng liên tục. Không chỉ luyện tập không, Như Quỳnh còn có một chế độ ăn uống hợp lý cân bằng thực đơn lành mạnh để hỗ trợ quá trình giảm cân.

Không chỉ xinh đẹp, thân hình nóng bỏng mà cô gái này cũng được nhiều người công nhận là một hot girl tài năng khi có thể làm rất tốt vai trò người mẫu. Trên trang cá nhân của mình Như Quỳnh cũng được nhiều người quan tâm và chú ý từng nhất cử nhất động. Thần thái quyến rũ của cô nàng không thua kém bất kì một ngôi sao nữ nào trong Showbiz. Ảnh: Internet Cô nàng hot girl tiếp theo đây mới thật sự "khủng" chuẩn "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Cô gái có tên là Nguyễn Thị Thu Tâm sinh năm 2000 đến từ TP.HCM. Cô nàng đang theo học tại trường Đại học RMIT một ngôi trường danh giá và có mức học phí cực khủng. Hiện tại cô nàng đang sinh sống tại Melbourne, Úc. Xinh đẹp, dịu dàng là những ngôn từ dành cho cô nàng Thu Tâm. Ảnh: Internet Thu Tâm từng gây ấn tượng mạnh khi từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2018. Trước đó, cố gái cũng thử sức với những cuộc thi sắc đẹp lớn nhỏ khác nhau. Thu Tâm tạo nên sự ấn tượng mạnh trong mắt người đối diện nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng. Bên cạnh đó, cô còn sở hữu một chiều cao cực kì nổi bật 1m74. Khi diện lên mình bộ áo dài trắng Thu Tâm đã thiêu đốt bao ánh nhìn bởi nét đẹp tựa như một 'nàng thơ'. Ảnh: Internet Thời điểm tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2018, Thu Tâm được đánh giá là một trong những thí sinh có tiềm năng giành ngôi vị cao nhất. Cô nàng có kinh nghiệm catwalk và diễn xuất nhờ theo học một cách bài bản. Sau khi rời khỏi cuộc thi cô nàng khá kín tiếng và dường như không có các hoạt động liên qua đến các cuộc thi nhan sắc hay gia nhập showbiz. Vẻ ngoài xinh xắn cùng với đó là gu thời trang ấn tượng, cô gái 10X này từng được truyền thông liên tục đăng tin. Dù thời gian này cô nàng sống khá kín tiếng, nhưng độ hot của cô gái chưa bao giờ bị hạ nhiệt. Sở hữu chiều cao khiến bao người phải ngưỡng mộ Thu Tâm đã ăn trọn điểm cộng trong mắt những người yêu mến cô nàng. Ảnh: Internet Như Quỳnh hay Thu Tâm đều là những cô nàng hot girl thế hệ 10X nên sự nổi tiếng đều nhanh chóng được nhiều người nhớ đến. Không thị phi, không ồn ào những điều này đã giúp cho 2 cô gái có một cuộc sống khá bình yên và vui tươi.

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