Sốc toàn tập với nữ streamer không 'bảo hộ' cho đôi gò bồng, cố tính dí sát vào màn hình trên sóng livestream

Nhịp sống trẻ 07/10/2021 11:28

Nhiều người xem đã tỏ rõ sự không đồng tình với hành vi phản cảm này của nữ streamer xinh đẹp.

Thời gian gần đây, trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều nữ streamer xinh đẹp ngày càng bất chấp chạy theo những nội dung phản cảm nhằm thu hút lượng người xem.

Điển hình trong các trường hợp này không thể không nhắc đến cái tên gây nhiều ồn ào trong thời gian này là Ji-hyun. Cô nàng sở hữu một ngoại hình xinh đẹp, nóng bỏng vì vậy, Ji-hyun thường xuyên gây chú ý nhất bởi những chiêu trò khoe thân phản cảm trên mạng xã hội.

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Nữ stream từng nhiều lần khoe triệt để đôi gò bồng trên sóng

Bên cạnh, nữ stream còn không ngại diện những trang phục "mát mẻ" khoe trọn vòng 1 khủng mỗi khi lên sóng và mang đến cho người xem những màn vũ đạo nóng bỏng để khoe triệt để đôi gò bồng đào của mình.

Lần live gần đây nhất, cô nàng đã khiến không ít khán giả sốc toàn tập với màn biểu diễn có phần phản cảm. Cụ thể, cô xuất hiện với bộ trang phục vô cùng kiệm vải và thừa nhận mình không mặc áo ngực, cũng không có miếng dán phòng hộ như mọi khi.

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Lần gần nhất, Ji-hyun còn thừa nhận không mặc áo con và nhảy phản cảm

Không dừng tại đó, Ji-hyun còn có màn ép sát áo khoe trọn 90% vòng 1 đầy đặn ngay trước camera như một cách để khiêu khích phản ứng của người xem. Ngay lập tức, nhiều người xem đã tỏ rõ sự khó chịu với hành vi phản cảm này của Ji-hyun. Thậm chí, có ý kiến còn gay gắt cho rằng cô đã vượt quá giới hạn và phải chịu các biện pháp trừng phạt từ phía nền tảng mạng.

Hết bị bạn trai 'tụt áo' lộ 'điểm nhạy cảm' trên sóng, nữ streamer xứ Hàn lại tiếp tục hớ hênh khiến người xem tá hỏa

Hết bị bạn trai 'tụt áo' lộ 'điểm nhạy cảm' trên sóng, nữ streamer xứ Hàn lại tiếp tục hớ hênh khiến người xem tá hỏa

Nhờ ngoại hình nổi bật, vóc dáng ấn tượng cùng nhan sắc trong sáng như thiên thần, nữ streamer Yu-hwa nhanh chóng gây ấn tượng với cộng đồng mạng.

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