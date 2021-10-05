Hết bị bạn trai 'tụt áo' lộ 'điểm nhạy cảm' trên sóng, nữ streamer xứ Hàn lại tiếp tục hớ hênh khiến người xem tá hỏa

Nhờ ngoại hình nổi bật, vóc dáng ấn tượng cùng nhan sắc trong sáng như thiên thần, nữ streamer Yu-hwa nhanh chóng gây ấn tượng với cộng đồng mạng.
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Yu-hwa là một trong những nữ streamer xinh đẹp và gợi cảm tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, cô nàng lại phát triển sự nghiệp của mình theo chiều hướng livestream gây tranh cãi và tai tiếng. Sau rất nhiều những lùm xùm trong quá khứ, cô nàng cũng đã thành công trong việc xây dựng được vị thế của mình trong làng streamer, trở thành cái tên nhận được vô số sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng.
Sở hữu gương mặt xinh đẹp, thần thái cùng làn da trắng sứ, người đẹp xứ Hàn luôn thu hút cộng đồng mạng bởi sự gợi cảm của mình những khi lên sóng. Đồng thời, cô nàng cũng thường xuyên mang tới những màn vũ đạo nóng bỏng và thu hút sự chú ý của người xem.
Tuy nhiên, hết lần này tới lần khác, người đẹp luôn "vấp" phải những chỉ trích khi phát sóng trực tiếp như sự cố bị đồng nghiệp đùa dai và vô tình kéo tụt áo, lộ điểm nhạy cảm ngay trên sóng. Đây chỉ là một trong những tai nạn không hề cố ý nhưng hoảnh khắc bộ bikini bị xô lệch và màn lộ hàng đáng tiếc đã bị người xem ghi lại và chia sẻ với tốc độ chóng mặt.
Chưa dừng lại ở đó, cô nàng từng bị "cấm sóng" khi liên tục hớ hênh trên sóng quá mức phản cảm. Cụ thể, cô nàng vô tình để lộ vòng một và gần như khiến cho hàng nghìn người xem có cơ hội chiêm ngưỡng tận mắt toàn bộ. Đây cũng là lần Yu-hwa nhanh chóng nhận phải rất nhiều những chỉ trích nặng nề từ phía cộng đồng mạng.