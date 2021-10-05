Hết bị bạn trai 'tụt áo' lộ 'điểm nhạy cảm' trên sóng, nữ streamer xứ Hàn lại tiếp tục hớ hênh khiến người xem tá hỏa

Yu-hwa là một trong những nữ streamer xinh đẹp và gợi cảm tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, cô nàng lại phát triển sự nghiệp của mình theo chiều hướng livestream gây tranh cãi và tai tiếng. Sau rất nhiều những lùm xùm trong quá khứ, cô nàng cũng đã thành công trong việc xây dựng được vị thế của mình trong làng streamer, trở thành cái tên nhận được vô số sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng.

Sở hữu gương mặt xinh đẹp, thần thái cùng làn da trắng sứ, người đẹp xứ Hàn luôn thu hút cộng đồng mạng bởi sự gợi cảm của mình những khi lên sóng. Đồng thời, cô nàng cũng thường xuyên mang tới những màn vũ đạo nóng bỏng và thu hút sự chú ý của người xem.