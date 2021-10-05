Hết bị bạn trai 'tụt áo' lộ 'điểm nhạy cảm' trên sóng, nữ streamer xứ Hàn lại tiếp tục hớ hênh khiến người xem tá hỏa

Nhịp sống trẻ 05/10/2021 21:17

Nhờ ngoại hình nổi bật, vóc dáng ấn tượng cùng nhan sắc trong sáng như thiên thần, nữ streamer Yu-hwa nhanh chóng gây ấn tượng với cộng đồng mạng.

Yu-hwa là một trong những nữ streamer xinh đẹp và gợi cảm tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, cô nàng lại phát triển sự nghiệp của mình theo chiều hướng livestream gây tranh cãi và tai tiếng. Sau rất nhiều những lùm xùm trong quá khứ, cô nàng cũng đã thành công trong việc xây dựng được vị thế của mình trong làng streamer, trở thành cái tên nhận được vô số sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. 

Sở hữu gương mặt xinh đẹp, thần thái cùng làn da trắng sứ, người đẹp xứ Hàn luôn thu hút cộng đồng mạng bởi sự gợi cảm của mình những khi lên sóng. Đồng thời, cô nàng cũng thường xuyên mang tới những màn vũ đạo nóng bỏng và thu hút sự chú ý của người xem. 

han quoc
Yu-hwa là một nữ streamer xinh đẹp gây ra vô số tranh cãi - Ảnh: IGNV

Tuy nhiên, hết lần này tới lần khác, người đẹp luôn "vấp" phải những chỉ trích khi phát sóng trực tiếp như sự cố bị đồng nghiệp đùa dai và vô tình kéo tụt áo, lộ điểm nhạy cảm ngay trên sóng. Đây chỉ là một trong những tai nạn không hề cố ý nhưng hoảnh khắc bộ bikini bị xô lệch và màn lộ hàng đáng tiếc đã bị người xem ghi lại và chia sẻ với tốc độ chóng mặt. 

han quoc 5
Sự cố lộ điểm nhạy cảm ngay trên sóng của cô nàng khiến nhiều người 'đỏ mặt'
han quoc 2
Hình ảnh đầy nóng bỏng mới đây trên sóng của cô nàng Ảnh: IGNV
han quoc 4
 Phong cách thời trang 'ngộp thở' của nữ streamer nóng bỏng - Ảnh: IGNV

Chưa dừng lại ở đó, cô nàng từng bị "cấm sóng" khi liên tục hớ hênh trên sóng quá mức phản cảm. Cụ thể, cô nàng vô tình để lộ vòng một và gần như khiến cho hàng nghìn người xem có cơ hội chiêm ngưỡng tận mắt toàn bộ. Đây cũng là lần Yu-hwa nhanh chóng nhận phải rất nhiều những chỉ trích nặng nề từ phía cộng đồng mạng.

Mặc 'quần áo tàng hình' chạy xe, cô gái 'vấp' phải chỉ trích 'một rổ': 'Ra đường mặc vậy mình ngại thay'

Mặc 'quần áo tàng hình' chạy xe, cô gái 'vấp' phải chỉ trích 'một rổ': 'Ra đường mặc vậy mình ngại thay'

Dù đang chạy xe trên đường nhưng cô gái này lại diện một bộ trang phục bó sát. Vậy nên, cô nàng trở thành chủ đề gây tranh cãi về chuyện ăn mặc.

Xem thêm
Từ khóa:   Hàn Quốc thân hình gợi cảm hotgirl tai tiếng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 35 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 2 giờ 35 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết