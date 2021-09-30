Mặc 'quần áo tàng hình' chạy xe, cô gái 'vấp' phải chỉ trích 'một rổ': 'Ra đường mặc vậy mình ngại thay'

Nhịp sống trẻ 30/09/2021 12:16

Dù đang chạy xe trên đường nhưng cô gái này lại diện một bộ trang phục bó sát. Vậy nên, cô nàng trở thành chủ đề gây tranh cãi về chuyện ăn mặc.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện và lan truyền đoạn clip quay cảnh một cô gái trong trang phục bó sát, "mặc như không mặc" và chạy xe máy ngoài đường. Thông qua đoạn video cho thấy, cô gái này mặc một chiếc quần đùi bó sát màu hồng, đội mũ bảo hiểm cùng màu, đi giày thể thao và mặc một chiếc áo ngực thể thao. 

Có vẻ như cô đang đi đến phòng tập thể dục hoặc từ phòng tập về nhà. Dù trên đường rất đông người qua lại nhưng dường như cô không hề cảm thấy xấu hổ và vẫn bình tĩnh lái xe từ con phố này qua con phố khác. 

Bộ trang phục của cô gái nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận với nhiều ý kiến trái chiều. Một số cảm thấy bộ trang phục của cô gái thật không thể chấp nhận được, tại sao cô không khoác thêm áo bên ngoài tới phòng tập thì cởi ra.

trang phu bo sat
Nhiều người không đồng tình với phong cách ăn mặc của cô gái - Ảnh: chụp màn hình

“Mình là phụ nữ nhưng nhìn mà thấy ngượng thay”, "Ra đường mặc vậy mình ngại thay", "Con gái đẹp là phải khoe, nhưng không phải khoe theo kiểu làm mất đi giá trị của chính bản thân",  "Đẹp nhưng chua đúng chỗ, khoác cái áo vào là được nè", "Nói chung là không có gì sai nhưng mặc cái áo khoác vào sẽ thẩm mỹ hơn".

Với đặc tính bó sát, chất liệu khá mỏng nên các bộ đồ tập như trên khi mặc vào người sẽ rất khiến chủ nhân lộ những điểm gồ ghề của cơ thể. Nhất là những ai thích đồ tập màu sáng, nhược điểm càng dễ bị phô, lộ điểm nhạy cảm trong lúc di chuyển và vận động.

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Từ khóa:   trang phục bó sát phong cách thời trang chuyện nhạy cảm

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