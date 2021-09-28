Quay clip trồng cây chuối với chiếc quần 'hư hỏng', người phụ nữ bị ném đá không thương tiếc

Dưới điều kiện ánh sáng yếu, chiếc quần tập màu da của người phụ nữ này như trở thành lớp da thật của cô, khiến cô "mặc như không mặc".
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Từ lâu, việc chia sẻ lên mạng xã hội những đoạn clip tập thể dục, thể thao được rất người hưởng ứng. Bên cạnh những video khiến nhiều người trầm trồ vì độ dẻo dai thì cũng có những trường hợp bị "ăn gạch" đủ để xây nhà lầu vì vấn đề trang phục như cô gái dưới đây.
Trong đoạn clip, người phụ nữ này đã trồng cây chuối trên tấm nệm được đặt trên sàn nhà. Tuy là động tác khó nhưng chỉ tốn vài giây, người này đã thực hiện thành công, còn đưa chân lên xuống rất thành thục.
Sau khi người phụ nữ này đăng tải, đoạn video này đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận. Tuy vậy, mọi sự chú ý lại không liên quan gì đến kỹ năng của cô mà chỉ vì chiếc quần "mặc như không" của cô mà thôi.
Ở điều kiện ánh sáng yếu, bộ trang phục của cô thật sự "gây lú" cho người xem. Chiếc áo màu đen dài đến bụng hoàn toàn hợp lý trong khi chiếc quần da ôm sát đã hoàn toàn "phản chủ". Phải đến khi cô nàng thực hiện các động tác, nếp gấp quần mới lộ ra, hóa giải các hiểu lầm. Nhiều người sau đó khuyên cô nên chú ý đến trang phục hơn nếu nghĩ đến việc quay hình lại và đăng tải lên mạng xã hội.
- "Ai nói với tôi cô ấy mặc quần đi. Có mấy cái like mà để bị nói vậy, chán.”
- “Quả quần đi vào lòng đất. Quay video xong không coi lại hay sao mà đăng lên vậy được trời.”
- “Chiếc quần tăm tối, ai đó bật dùm tôi cái điện đi.”