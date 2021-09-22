Gái xinh gen Z đăng ảnh 'gây lú' với trang phục 'mặc như không mặc' khiến dân tình 'nổ đom đóm mắt'

Sau khi nhận được nhiều lời khen từ việc thay đổi phong cách sang gợi cảm, quyến rũ, cô gái sinh năm 1998 này khiến nhiều người hoảng hốt bởi phong cách ăn mặc ngày càng khơi gợi.

Phương Uyên, sinh năm 1998 là một cái tên khá nổi bật trong dàn gái xinh gen Z đang định cư ở trời Tây khi cô nàng đã nổi tiếng từ vài năm trước nhờ loạt vlog cùng bạn trai cũ là Anh Kiệt. Khi còn ở bên nhau, Phương Uyên luôn chuộng phong cách streetwear với trang phục thể thao cá tính, nhưng hiện tại khi đã chia tay, cô nàng quay hoắc 360 độ sang style gợi cảm, quyến rũ.

Phương Uyên đã khá nổi tiếng nhờ loạt vlog cùng bạn trai cũ - Ảnh: FBNV

Vốn sở hữu một body cân đối, vòng nào ra vòng ấy, Phương Uyên thường xuyên cho đăng tải những hình ảnh diện trang phục ôm sát hoặc hở bạo khiến ai nấy khi xem đều "nóng mắt". Nói một cách khách quan, phong cách này khá hợp với cô nàng sinh năm 1998 nhưng vì nhiều lần sexy hơi "lố" nên đã bị phản tác dụng.

Bức ảnh Phương Uyên mặc bodysuit màu nude 'gây lú' cực mạnh - Ảnh: FBNV

Nói đến những lần Phương Uyên khiến dân tình "lú" thì phải kể tới bức ảnh khiến cô nàng trông như đang nude 100% trước gương. Cứ ngỡ Uyên không mặc gì, thậm chí dụi mắt 2 - 3 lần, mới phát hiện ra cô nàng chỉ đang mặc bodysuit mà thôi, cộng thêm ánh đèn có phần mờ ảo nữa làm cho nhiều người khá sốc khi nhận ra sự thật.

Cô nàng từng khiến nhiều người đau mắt bởi video khoe vòng 3 'căng đét' - Ảnh: Chụp màn hình

Khi được khuyên nên hạn chế đăng ảnh sexy, Phương Uyên cũng khẳng định đây là phong cách của mình, ai không thích thì đừng xem là được - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, đây không phải lần đầu tiên mà Phương Uyên thử thách độ tinh mắt của netizen. Cách đây không lâu, cô nàng từng bị một cư dân mạng vào tận video phô vòng 3 "căng đét" của cô để lại bình luận nhắn nhủ Phương Uyên nên hạn chế lại việc đăng ảnh nóng bỏng lên mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gai-xinh-gen-z-dang-anh-gay-lu-voi-trang-phuc-mac-nhu-khong-mac-khien-dan-tinh-no-dom-dom-mat-426223.html