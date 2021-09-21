Gái xinh không 'mảnh vải che thân' vô tư thả dáng giữa trung tâm mua sắm và phản ứng của những người xung quanh

Không ai có thể nhận ra cô ấy không hề mặc quần áo dù trông có vẻ "kín cổng cao tường".

Khi đến những nơi công cộng, nếu mặc bộ đồ thiếu vải, bạn sẽ lập tức trở thành trung tâm của sự chú ý. Tuy nhiên, cô gái này chỉ mặc mỗi chiếc quần lót mà vẫn vô tư thả dáng ở trung tâm thương mại nhưng chẳng ai lấy làm lạ. Điều kỳ quái gì đã xảy ra?

Khi đăng tải đoạn video cô gái khỏa thân đi dạo ở trung tâm thương mại lên Instagram, họa sĩ chuyên nghiệp tên Jen Seidel, sinh sống tại bang Maryland (Mỹ), đã khiến nhiều cư dân mạng trầm trồ vì quả thực không ai có thể nhận ra cô ấy trong clip không hề mặc quần áo.

Chiếc áo được nữ hoạ sĩ vẽ bằng sơn màu

Hóa ra, Jen và con gái của cô đã dùng lọ sơn màu và chiếc bút "phù phép" để giúp cô người mẫu "không mặc quần áo mà như đang mặc", thử đánh lừa thị giác của người qua đường.

Trên trang cá nhân, Jen viết: "Tôi là Jen The Body Painter, một họa sĩ vẽ lên cơ thể (body painting) chuyên nghiệp. Tôi và con gái đã mất khoảng 3 giờ đồng hồ để 'may' một bộ trang phục mùa thu đẹp đẽ lên cơ thể người mẫu này. Bên cạnh miếng dán ngực, một chiếc quần lót và một chiếc mũ, khăn quàng cổ, về cơ bản cô ấy ở trong tình trạng khỏa thân! Chúng tôi đi bộ qua trung tâm mua sắm để xem liệu mọi người có phản ứng không. Nó khá thú vị".

Nữ người mẫu không mảnh vải che thân nhưng chẳng ai nhận ra điều này

Quả thực, tác phẩm của Jen đã thành công rực rỡ đến mức không ai nhận ra cô người mẫu đang khỏa thân. Chỉ đến khi được hỏi, một vài người mới ngỡ ngàng nhận ra và bày tỏ thái độ ngạc nhiên vô cùng. Điều này chứng tỏ Jen Seidel đã rất thành công với tác phẩm vẽ trên cơ thể của mình. Bởi phải nhìn thật kỹ mọi người xung quanh mới nhận ra sự thật và ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, xen lẫn tò mò.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gai-xinh-khong-manh-vai-che-than-vo-tu-tha-dang-giua-trung-tam-mua-sam-va-phan-ung-cua-nhung-nguoi-xung-quanh-425851.html