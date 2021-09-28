'Thiên thần đệ nhất nội y' Hàn Quốc khiến triệu đàn ông Việt 'say đắm quên lối về' giờ ra sao?

Jo Min Young là một hot girl Hàn Quốc từng làm mưa làm gió trong một thời gian dài trong và ngoài nước. Sở hữu thân hình gợi cảm, gương mặt vô cùng xinh đẹp, quyến rũ.

Người đẹp Jo Min Young là một hot girl đình đám của xứ sở Kim Chi, cô nàng sở hữu lượng fan hâm mộ hùng hậu. Không thua kém bất kì ngôi sao nữ nào của Kbiz. Cô nàng sinh năm 1986, là một người mẫu, người đẹp trên MXH Hàn Quốc. Nếu nhắc đến cô trong cộng đồng hot girl mạng thì chắc chắn ai cũng phải biết đến cô nàng. Jo Min Young từng làm mưa làm gió cộng đồng mạng trong một thời gian dài nhờ gương mặt xinh đẹp và thân hình vô cùng bốc lửa. Ảnh: Internet Jo Min Young không chỉ nổi tiếng trong cộng mạng Hàn Quốc mà ngay cả người hâm mộ Việt Nam cũng rất yêu thích cô nàng vào khoảng năm 2015, 2016. Cô được nhiều người ưu ái với tên gọi là "thiên thần nội y", "đệ nhất Hàn Quốc" hay "búp bê Hàn Quốc",... Không những sở hữu gương mặt xinh đẹp, cô nàng còn có số đo 3 vòng vô cùng hoàn hảo, khiến bao người phải ngưỡng mộ.

Mỗi khi cô nàng diện trang phục bikini khiến nhiều người không khỏi ngã ngửa vì quá đẹp và sexy. Ảnh: Internet Để có được thân hình chuẩn đến như vậy, Min Young đã phải trải qua quá trình tập luyện vô cùng khắc nghiệt. Bởi trước đây cô nàng khá gầy gò với cân nặng 43kg. Sau đó, Min Young đã cố găng ăn uống và rèn luyện thể dục thể thao đầy đặn. Cô nàng được cộng đồng mạng ưu ái và đặt cho rất nhiều biệt danh. Ảnh: Internet Người đẹp từng khiến nhiều người khó chấp nhận bởi hai hình xăm nhỏ trên vai và được xem là hợp không thuần phong mỹ tục. Cô gái đã xóa bỏ đi định kiến đó và nhận khá nhiều lời khen từ nhiều người. Tạo nên một trào lưu hình xăm nhỏ xính xắn mà phái đẹp Hàn Quốc bấy giờ rất yêu thích.

Ở tuổi 35 công nàng đã kết hôn và sinh con đầu lòng có một cuộc sống hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ của mình. Ảnh: Internet Hiện tại, cô ở độ tuổi 35 cô nàng đã kết hôn và sinh con đầu lòng. Dù đã trải qua quá trình sinh nở nhưng dường như thân hình nóng bỏng, bốc lửa của cô chưa bao giờ hạ nhiệt. Min Young luôn giữ được vẻ xinh đẹp, trẻ trung của mình. Có thể nói với những người phụ nữ ở cùng độ tuổi với cô đã xuất hiện nhiều nếp nhăn hay thân hình đã trở nên "xuống cấp". Thế nhưng, cô gái năm nào vẫn giữ được vóc dáng của mình. Trên trang cá nhân của mình, cô nàng thường xuyên cập nhập trạng thái ở phòng gym. Cô có thói quen tập luyện vào mỗi buổi sáng, đây là thời điểm vô cùng thích hợp để đốt cháy toàn bộ calo dư thừa nhằm giảm cân một cách rất hiệu quả. Dù đã trải qua một lần sinh nở nhưng dường như vóc dáng của cô không có quá nhiều thay đổi thời còn là con gái. Ảnh: Internet Người đẹp không ăn kiêng hay khắt khe với bản thân về những món ăn có nhiều calo. Thay vào đó cô rất thoải mái chọn lựa và ăn uống những món bản thân mình thích. Bù lại cô sẽ cân bằng việc luyện tập mỗi ngày và kết hợp các loại hoa quả hay các loại rau xanh ăn cùng. Min Young thường xuyên lui tới phòng tập gym để luyện tập để luôn giữ được thân hình đẹp như hiện tại. Ảnh: Internet Min Young cũng chia sẻ việc dọn dẹp nhà cửa cũng cũng được xem như một cách giảm cân và giúp tiêu hao năng lượng. Việc di chuyển đứng lên, ngồi xuống nhiều lần khi sắp xếp đồ đạc hay vận động lúc lau nhà, giặt giũ, thậm chí kể cả việc nấu ăn cũng có thể giúp cô giảm cân. Dù đã không còn nổi tiếng và được nhiều người biết đến như thời hoàng kim. Nhưng mỗi hoạt động hay trạng thái của cô nàng đều được người hâm mộ quan tâm. Việc lui về hậu cung và chăm sóc gia đình đã giúp tổ ấm của người đẹp càng thêm hạnh phúc.

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