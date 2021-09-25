Cô gái gây chú ý khi diện một chiếc áo "tàng hình", nhưng điều khiến dư luận dậy sóng lại là vị trí mà chiếc dây túi xách "hạ cánh".

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao với hình ảnh của một mỹ nhân xinh đẹp có tên là Amber Na. Amber Na từng là một DJ hoạt động ở hai thị trường là Malaysia và Singapore, hiện tại, cô nàng đã chuyển hướng sang làm gia sư, tự nhận mình đi dạy học. Amber Na đang khiến cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng với chiếc áo bó sát và quai túi xách nằm ở nơi nhạy cảm - Ảnh: Internet Chiếc áo bó sát, mỏng manh đã khiến 'tòa thiên nhiên' của cô lồ lộ trước ống kính khiến nhiều người 'nhức mắt' - Ảnh: Internet Cô nàng sở hữu gương mặt ưa nhìn, mặc một chiếc áo bó ôm sát cơ thể phối với chân váy trông sexy, nhưng điều khiến cư dân mạng chú ý chính là sợi dây đeo nằm lọt thỏm giữa "đôi gò bồng đảo" phồn thực của cô nàng.

Cô nàng từng là một DJ có tiếng - Ảnh: Internet Cụ thể, Amber mặc một chiếc áo mỏng, bó sát người và đeo một chiếc túi chéo, chính chiếc dây túi đã nằm lọt thỏm giữa khe ngực đã "phô bày" vòng 1 khủng có khi phải xấp xỉ 100cm. Hầu hết những trang phục của Amber Na đều bó sát, mỏng manh 'tàng hình' khiến nhiều người 'đỏ mặt' - Ảnh: Internet Theo tìm hiểu của cư dân mạng, đây không phải lần đầu Amber Na khoe hình thể nóng bỏng bằng cách này. Trước đó, cô nàng cũng có rất nhiều hình ảnh khiến nhiều người đỏ mặt vì phong cách quá táo bạo.

Thậm chí, khi biết cô gái này là một giáo viên, nhiều người đã không thể nào chấp nhận được và có những lời lẽ gay gắt chỉ trích cô nàng. Một số khác cho rằng cô tự nhận mình làm nghề "gõ đầu trẻ", và chụp ảnh mát mẻ và tạo dáng phản cảm là muốn thu hút sự chú ý mà thôi. Dù là một giáo viên nhưng cô nàng vẫn diện những trang phục bó sát, triệt để khoe đường con của cơ thể - Ảnh: Internet Amber Na còn mặc cả trang phục học sinh để chụp hình khiến nhiều người bức xúc - Ảnh: Internet Ngoài việc mặc những bộ đồ bó sát, Amber Na còn mặc đồng phục học sinh trung học, các loại đồ tập co giãn bó sát, chất liệu siêu mỏng để phô diễn hình thể theo cách "mặc như không mặc". Dẫu cô nàng có được sự chú ý của mọi người nhưng sự nổi tiếng của cô phần lớn đi kèm với tai tiếng, với những lời chỉ trích về cách ăn mặc phản cảm.

Gái xinh gen Z đăng ảnh 'gây lú' với trang phục 'mặc như không mặc' khiến dân tình 'nổ đom đóm mắt' Sau khi nhận được nhiều lời khen từ việc thay đổi phong cách sang gợi cảm, quyến rũ, cô gái sinh năm 1998 này khiến nhiều người hoảng hốt bởi phong cách ăn mặc ngày càng khơi gợi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-gia-su-xinh-dep-bi-chi-trich-chi-vi-soi-day-deo-tui-xach-ha-canh-o-noi-nhay-cam-426833.html