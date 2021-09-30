Cô dâu hào môn có chồng là streamer nổi tiếng từng qua lại với 200 cô gái tuyên bố: 'Thà ăn chơi rồi ổn định, còn hơn ổn định rồi ăn chơi'

Nhịp sống trẻ 30/09/2021 15:40

Cô dâu sinh năm 2002 Xoài Non đã có màn đáp trả thẳng thắn cho câu hỏi khá nhạy cảm liên quan đến cuộc sống hôn nhân của mình và người chồng là streamer nổi tiếng kiêm thiếu gia nhà giàu.

Kể từ khi kết hôn, cuộc sống hôn nhân của Xemesis và Xoài Non (tên thật là Trang Phạm) luôn được nhiều người quan tâm. Bởi ngoài việc cả 2 đều là những người trẻ đã có ảnh hưởng trên MXH, đám cưới của cặp đôi cũng thu hút không ít những lời bàn tán xôn xao.

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Đám cưới xa hoa của cặp đôi từng khiến nhiều người phải xuýt xoa, ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Xemesis vốn còn được biết đến với biệt danh "streamer giàu nhất Việt Nam" với sự hậu thuẫn phía sau là cả một gia tộc giàu có, vậy nên đám cưới của anh chàng cũng vô cùng xa hoa. Sương sương có thể kể đến một vài chi tiết "bạc tỷ" trong đám cưới của cặp đôi này là siêu xe rước dâu có giá lên đến 7.5 tỷ, chiếc váy cưới 28 tỷ... Hiện tại, đôi trẻ cũng đang sống tại một căn hộ nằm trong khu nhà giàu ở thành phố Hồ Chí Minh.

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Xemesis từng tiết lộ mình từng 'qua đường' với gần 200 cô gái trước khi kết hôn - Ảnh: Internet

Trong một vlog quay cùng nhau, Xemesis từng tiết lộ mình từng "qua đường" với gần 200 cô gái trước khi kết hôn vì con số thực tế anh chàng không thể nhớ được. Xoài Non lúc ấy cũng tỏ ra khá bất ngờ nhưng lại khẳng định không sao cả vì đó hoàn toàn là những gì mà chồng đã trải qua từ trước khi quen nhau.

Mới đây, một người dùng Instagram đã đặt câu hỏi về vấn đề Xemesis đã từng qua lại tới gần 200 người cho Xoài Non, cô dâu sinh năm 2002 cũng mạnh dạn trả lời, nêu lên quan điểm của bản thân mình.

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Màn đối dáp thẳng thắn của Xoài Non - Ảnh: Chụp màn hình

"Hiếu (tên thật của Xemesis) q*** h* với nhiều người, vậy chị có quan tâm không?". - Một người để lại câu hỏi.

Xoài Non cũng thẳng thắn trả lời: "Thà là ăn chơi rồi ổn định, chứ đừng là ổn định rồi ăn chơi". Có thể thấy, đối với Xoài Non, cô bạn này không quan tâm nhiều đến quá khứ của chồng mà chỉ tập trung vào cuộc sống sau hôn nhân của cả 2 mà thôi.

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