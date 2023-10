Vụ tai nạn thương tâm của Youtuber kiêm tiktoker nổi tiếng quê Bắc Giang - Nam Ok đến nay vẫn khiến nhiều người xót xa. Sự ra đi của Nam Ok cùng hai người bạn thân để lại không ít hụt hẫng cho người thân, gia đình cũng như bạn bè trong nhóm YouTube và người hâm mộ.

Ai là fan của Nam Ok đều biết youtuber sinh năm 2000 thường diễn cặp với cô bạn thân thiết tên P.N.L (hay còn gọi là D.L). P.N.L cũng là thành viên thường xuyên xuất hiện trong các video của nhóm Duy Thường TV.

Nam Ok và bạn diễn P.N.L bị hiểu nhầm là người yêu của nhau.

Vì diễn xuất quá ăn ý, cùng ngoại hình xinh đẹp, thường xuất hiện bên Nam Ok khiến nhiều người hiểu lầm và đồn đoán P.N.L là bạn gái của nam YouTuber quá cố.

P.N.L đổi ảnh đại diện là ảnh chụp chung với Nam Ok.

Mới đây, trên trang cá nhân, cô gái có tên P.N.L có động thái đặc biệt. Cụ thể, P.N.L đăng ảnh chụp đôi với Nam Ok đồng thời đặt làm ảnh đại diện. Cô viết kèm theo đoạn caption: "Trông thằng cháu cũng đờ rai phết thây (Trông thằng cháu cũng đẹp trai phết đấy)".

Dòng trạng thái của P.N.L thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Bên cạnh những lời bình luận động viên, an ủi, một fan của Nam Ok cho rằng, P.N.Lkhông nên để hình đôi vì bạn gái Nam OK là người khác. Nếu có thương nhớ chỉ nên giữ trong lòng.

Ngay sau đó, P.N.L cũng phản hồi lại: "Mình chỉ để đến 49 ngày cho trọn vẹn nghĩa tình thôi bạn".

P.N.L trả lời fan của Nam Ok.

Ngoài ra, cô gái xinh đẹp cũng cho biết thêm: "Các bạn nghĩ sao cũng được. Mình chỉ cần mình và bạn ấy hiểu. Còn ai hiểu cũng được, không hiểu cũng không sao, mình không quan tâm. Cảm ơn mọi người, không thích có thể lướt qua...".

Ngoài ra, một cư dân mạng cũng để lại bình luận, khen P.N.L và cho rằng bạn gái của Nam OK còn chưa làm được như cô. P.N.L cũng trả lời lại: "Ai cũng đau xót như nhau thôi bạn ạ, đối với mình Nam không phải là bạn, không phải là người yêu mà còn hơn thế nữa".

Là cặp bạn diễn ăn ý, Nam Ok và P.N.L nhiều lần đóng vai người yêu của nhau trong các clip của team Duy Thường. Chính vì vậy, không ít người hiểu nhầm và cho rằng P.N.L cũng là bạn gái ngoài đời của Nam Ok. Tuy nhiên, thực tế, người yêu của Nam Ok không phải P.N.L mà là một cô gái khác tên N.B.

P.N.L chỉ là bạn diễn và đồng nghiệp thân thiết của Nam Ok chứ không phải bạn gái.