Cô gái tử nạn bên cạnh Nam Ok cũng khiến dân mạng vô cùng xót xa.

Vụ tai nạn xe ôtô bị vò nát kinh hoàng xảy ra vào khoảng 16h chiều 4/10. Vào thời gian trên, người dân chứng kiến chiếc xe ô tô màu đỏ sau khi tai nạn đã bị biến dạng, trong xe có 5 người. Một số thông tin cho hay, một trong các nạn nhân được nhận diện là anh N.V.N là một Facebooker nổi tiếng. Trên trang Facebook của thanh niên này có hơn 200.000 lượt theo dõi. N. cũng có kênh Tiktok riêng với 1,5 lượt triệu theo dõi. Ngoài ra một số người được cho là người thân, bạn bè với nạn nhân xác nhận cô gái tử vong trong vụ tai nạn thương tâm là H. (cũng chính là người yêu L.T).

Nam Ok ra đi bất ngờ khiến người theo dõi anh vô cùng tiếc thương Song song đó, một tài khoản khác tên P.T.K.H cũng sốc, gọi H. nức nở: "H. ơi, em gái của chị ơi, em sao rồi? Có phải em chỉ không online thôi phải không?, H. ơi có phải em chưa tỉnh thôi phải không, em của chị ơi?". Nhân vật này cũng đăng tin tìm người nhà cho H.: "Ai biết người nhà của em H. không ạ. Em liên lạc từ chiều đến giờ không được. Em H. tai nạn mất rồi, đang ở bệnh viện Lương Tài - Bắc Ninh. Em gọi cho mẹ H. không được. Ai ở Neo - Yên Dũng liên lạc với bố H. hộ em. Thương em quá. Em cố chờ nha. Chị xuống nhà với em".

Dân mạng đăng thông tin tìm người thân cho cô gái Trước đó, tại hiện trường vụ tai nạn, trong khi một nam một nữ bị thương nằm bất tỉnh ngay bên ngoài thì còn một nam thanh niên khác bị mắc kẹt bên trong chiếc xe gặp nạn. Hình ảnh tại hiện trường vụ việc cho thấy chiếc xế hộp đời mới, bị vò nát, lật ngửa trên đường. Liên quan đến vụ việc, trao đổi với Pháp Luật và Bạn Đọc, Chủ tịch UBND xã Trung Chính (huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, vụ việc xảy ra vào đầu giờ ngày 4/10 tại khu vực cầu Táo Đội thuộc địa bàn giáp ranh giữa xã Trung Chính và xã Phú Hòa (huyện Lương Tài). Hiện trường vụ tai nạn Hiện tại, vụ tai nạn thương tâm vẫn khiến nhiều dân mạng theo dõi Nam Ok không khỏi bàng hoàng. Ảnh: Tổng hợp

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