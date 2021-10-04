Dân mạng bàng hoàng hay tin hot TikToker có hơn 1 triệu follow qua đời trong vụ tai nạn ôtô bị vò nát

Tin nóng 04/10/2021 19:40

Hay tin Hot TikToker Nam Ok qua đời, dân mạng vô cùng bàng hoàng.

Nam Ok là một Hot TikToker và có rất nhiều người theo dõi trên mạng. Được biết, trong số các nạn nhân tử vong có anh N.V.N. là hot Facebooker Nam Ok. Trên trang Facebook của nhân vật qua đời trong vụ tai nạn ôtô có hơn 200.000 lượt theo dõi. Anh tên là N.V.N và có sở hữu kênh YouTuber với 1,7 triệu người đăng ký, một kênh TikTok với 1,5 triệu người theo dõi.

Sau khi nghe tin anh qua đời, nhiều dân mạng đã vào trang TikTok và Facebook của anh để lại nhiều bình luận thương tiếc: "Vĩnh biệt em, một tài năng trẻ", "Ra đi thanh thản em nhé, tiếc thương một người trẻ ra đi quá sớm", "Thật bàng hoàng, thương em quá"...

Nam Ok

Dân mạng bàng hoàng hay tin hot TikToker có hơn 1 triệu follow qua đời trong vụ tai nạn ôtô bị vò nát - Ảnh 2

Kênh TikTok và YouTube của Nam Ok có lượng theo dõi khủng

Trước đó, vào chiều 4/10, thông tin từ Ban ATGT huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh cho biết, khoảng 16h cùng ngày, tại khu vực cầu Táo Đôi, huyện Lương Tài xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) rất nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ, 4 người bị thương. Trong số những nạn nhân bị thương, có một số người đang nguy kịch.

Hình ảnh tại hiện trường vụ việc cho thấy chiếc xế hộp đời mới, biển số 98A- 206.33 bị vò nát, lật ngửa trên đường. Theo thông tin ban đầu, khi chiếc xe nói trên đi tới ngã tư gần cầu Táo Đôi thì xảy ra tai nạn với một xe ô tô khác chạy chiều ngược lại.

Nam Ok 2

Dân mạng bàng hoàng hay tin hot TikToker có hơn 1 triệu follow qua đời trong vụ tai nạn ôtô bị vò nát - Ảnh 4

Hình ảnh tại hiện trường

Trao đổi với PV Báo Giao thông, một cán bộ CSGT Công an huyện Lương Tài xác nhận thông tin xảy ra vụ TNGT trên tại cầu Táo Đôi.

Ảnh: Tổng hợp

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