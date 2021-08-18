Người phụ nữ khó thở tử vong trên đường cấp cứu ở Bình Dương

Tin nóng 18/08/2021 15:14

Sáng 18/8, thấy chị gái khó thở nên anh L. lấy xe máy chở đến Phòng khám Đa khoa P.A.K (phường Thuận Giao, TP Thuận An) để cấp cứu.

Theo Tiền Phong, sáng 18/8, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang phối hợp với ngành y tế xử lý trường hợp một bệnh nhân tử vong trên đường đến bệnh viện. 

Theo VOV đưa tin, trường hợp này là chị Nguyễn Thị K. (Sn 1971, quê ở Cà Mau, tạm trú tại phường Thuận Giao, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương).  Ông Nguyễn Văn L. (em trai chị Kiều) cho biết, chị K. là nhân viên thời vụ ở xưởng gốm nhưng đợt này do tình hình dịch Covid-19 phức tạp, xưởng đóng cửa, chị K. phải tạm nghỉ ở nhà. Thời gian này, chị K. có bị ho, sốt nhưng nghĩ chỉ là cảm thông thường nên không thông báo với chính quyền địa phương. 

Binh Duong
Người phụ nữ tên K tử vong trên đường đi cấp cứu - Ảnh: Tiền Phong

Cũng theo Tiền Phong, khi đang di chuyển đến bệnh viện thì người phụ nữ mệt, khó thở, ngất xỉu và tử vong trên đường. Ngay sau đó, công an phường Thuận Giao và nhân viên y tế đến hiện trường làm công tác khử trùng rồi di chuyển về nhà xác bệnh viện để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Sự việc xảy ra khiến nhiều người vô cùng bức xúc, nhất là việc phía phòng khám đã không cho chuyển bệnh nhân chuyển viện bằng xe cứu thương mà lại để người nhà tự chở đi bằng xe máy. 

Được biết, trước đó, ngành y tế tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn phải tiếp nhận mọi ca cấp cứu.

'Thủ đoạn' của tử tù nhiễm Covid-19 khiến xe ôm mủi lòng cho ăn ngủ trong đêm

'Thủ đoạn' của tử tù nhiễm Covid-19 khiến xe ôm mủi lòng cho ăn ngủ trong đêm

Trời mưa và đang lang thang một mình, An nói không kiếm được phòng trọ khiến tài xế xe ôm thương tình.

Xem thêm
Từ khóa:   người phụ nữ tử vong ở Bình Dương COVID-19 tử vong

TIN MỚI NHẤT

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 2 giờ 26 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 2 giờ 32 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 50 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 3 giờ 19 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 4 giờ 39 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào