Sáng 18/8, thấy chị gái khó thở nên anh L. lấy xe máy chở đến Phòng khám Đa khoa P.A.K (phường Thuận Giao, TP Thuận An) để cấp cứu.

Theo Tiền Phong, sáng 18/8, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang phối hợp với ngành y tế xử lý trường hợp một bệnh nhân tử vong trên đường đến bệnh viện.

Theo VOV đưa tin, trường hợp này là chị Nguyễn Thị K. (Sn 1971, quê ở Cà Mau, tạm trú tại phường Thuận Giao, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương). Ông Nguyễn Văn L. (em trai chị Kiều) cho biết, chị K. là nhân viên thời vụ ở xưởng gốm nhưng đợt này do tình hình dịch Covid-19 phức tạp, xưởng đóng cửa, chị K. phải tạm nghỉ ở nhà. Thời gian này, chị K. có bị ho, sốt nhưng nghĩ chỉ là cảm thông thường nên không thông báo với chính quyền địa phương.

Người phụ nữ tên K tử vong trên đường đi cấp cứu - Ảnh: Tiền Phong

Cũng theo Tiền Phong, khi đang di chuyển đến bệnh viện thì người phụ nữ mệt, khó thở, ngất xỉu và tử vong trên đường. Ngay sau đó, công an phường Thuận Giao và nhân viên y tế đến hiện trường làm công tác khử trùng rồi di chuyển về nhà xác bệnh viện để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Sự việc xảy ra khiến nhiều người vô cùng bức xúc, nhất là việc phía phòng khám đã không cho chuyển bệnh nhân chuyển viện bằng xe cứu thương mà lại để người nhà tự chở đi bằng xe máy.

Được biết, trước đó, ngành y tế tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn phải tiếp nhận mọi ca cấp cứu.

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