NÓNG: Hiện trường ôtô vò nát ám ảnh khiến Hot TikToker Nam Ok tử nạn thương tâm, dân mạng xót xa

Tin nóng 04/10/2021 19:41

Nhìn ảnh hiện trường nơi Nam Ok tử vong khiến dân mạng không khỏi xót xa.

Theo thông tin ban đầu từ người dân, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h chiều 4/10. Vào thời gian trên, người dân chứng kiến chiếc xe ô tô màu đỏ sau khi tai nạn đã bị biến dạng, trong xe có 5 người. Sau khi được mọi người phối

Một số thông tin cho hay, một trong các nạn nhân được nhận diện là anh N.V.N là một Facebooker nổi tiếng. Trên trang Facebook của thanh niên này có hơn 200.000 lượt theo dõi. N. cũng có kênh Tiktok riêng với 1,5 lượt triệu theo dõi.

Nam Ok 1

NÓNG: Hiện trường ôtô vò nát ám ảnh khiến Hot TikToker Nam Ok tử nạn thương tâm, dân mạng xót xa - Ảnh 2

Chiếc xe trong vụ tai nạn

Tại hiện trường, trong khi một nam một nữ bị thương nằm bất tỉnh ngay bên ngoài thì còn một nam thanh niên khác bị mắc kẹt bên trong chiếc xe gặp nạn. Hình ảnh tại hiện trường vụ việc cho thấy chiếc xế hộp đời mới, biển số 98A- 206.33 bị vò nát, lật ngửa trên đường.

Nam Ok 2

NÓNG: Hiện trường ôtô vò nát ám ảnh khiến Hot TikToker Nam Ok tử nạn thương tâm, dân mạng xót xa - Ảnh 4NÓNG: Hiện trường ôtô vò nát ám ảnh khiến Hot TikToker Nam Ok tử nạn thương tâm, dân mạng xót xa - Ảnh 5NÓNG: Hiện trường ôtô vò nát ám ảnh khiến Hot TikToker Nam Ok tử nạn thương tâm, dân mạng xót xa - Ảnh 6NÓNG: Hiện trường ôtô vò nát ám ảnh khiến Hot TikToker Nam Ok tử nạn thương tâm, dân mạng xót xa - Ảnh 7

Hình ảnh tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với Pháp Luật và Bạn Đọc, Chủ tịch UBND xã Trung Chính (huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, vụ việc xảy ra vào đầu giờ chiều nay tại khu vực cầu Táo Đội thuộc địa bàn giáp ranh giữa xã Trung Chính và xã Phú Hòa (huyện Lương Tài).

Hiện tại, vụ tai nạn thương tâm vẫn khiến nhiều dân mạng theo dõi Nam Ok không khỏi bàng hoàng.

Ảnh: Tổng hợp

 

Lí do 'đanh thép' bà Phương Hằng chưa đưa 50 tỷ cho MC Trấn Thành, dân mạng đọc vanh vách gật gù 'à ra thế'

Lí do 'đanh thép' bà Phương Hằng chưa đưa 50 tỷ cho MC Trấn Thành, dân mạng đọc vanh vách gật gù 'à ra thế'

Thì ra bà Nguyễn Phương Hằng cũng có lí do khi chưa đưa cho Trấn Thành 50 tỷ.

Xem thêm
Từ khóa:   Nam Ok qua đời tai nạn ôtô ở Bắc Ninh 3 người chết Nam Ok chết

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào