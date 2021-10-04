Nhìn ảnh hiện trường nơi Nam Ok tử vong khiến dân mạng không khỏi xót xa.
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Theo thông tin ban đầu từ người dân, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h chiều 4/10. Vào thời gian trên, người dân chứng kiến chiếc xe ô tô màu đỏ sau khi tai nạn đã bị biến dạng, trong xe có 5 người. Sau khi được mọi người phối
Một số thông tin cho hay, một trong các nạn nhân được nhận diện là anh N.V.N là một Facebooker nổi tiếng. Trên trang Facebook của thanh niên này có hơn 200.000 lượt theo dõi. N. cũng có kênh Tiktok riêng với 1,5 lượt triệu theo dõi.
Tại hiện trường, trong khi một nam một nữ bị thương nằm bất tỉnh ngay bên ngoài thì còn một nam thanh niên khác bị mắc kẹt bên trong chiếc xe gặp nạn. Hình ảnh tại hiện trường vụ việc cho thấy chiếc xế hộp đời mới, biển số 98A- 206.33 bị vò nát, lật ngửa trên đường.
Liên quan đến vụ việc, trao đổi với Pháp Luật và Bạn Đọc, Chủ tịch UBND xã Trung Chính (huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, vụ việc xảy ra vào đầu giờ chiều nay tại khu vực cầu Táo Đội thuộc địa bàn giáp ranh giữa xã Trung Chính và xã Phú Hòa (huyện Lương Tài).
Hiện tại, vụ tai nạn thương tâm vẫn khiến nhiều dân mạng theo dõi Nam Ok không khỏi bàng hoàng.
Ảnh: Tổng hợp