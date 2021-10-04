Theo thông tin ban đầu từ người dân, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h chiều 4/10. Vào thời gian trên, người dân chứng kiến chiếc xe ô tô màu đỏ sau khi tai nạn đã bị biến dạng, trong xe có 5 người. Sau khi được mọi người phối

Một số thông tin cho hay, một trong các nạn nhân được nhận diện là anh N.V.N là một Facebooker nổi tiếng. Trên trang Facebook của thanh niên này có hơn 200.000 lượt theo dõi. N. cũng có kênh Tiktok riêng với 1,5 lượt triệu theo dõi.