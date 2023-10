Nam Ok là một Hot TikToker và có rất nhiều người theo dõi trên mạng. Được biết, trong số các nạn nhân tử vong có anh N.V.N. là hot Facebooker Nam Ok. Trên trang Facebook của nhân vật qua đời trong vụ tai nạn ôtô có hơn 200.000 lượt theo dõi. Anh tên là N.V.N và có sở hữu kênh YouTuber với 1,7 triệu người đăng ký, một kênh TikTok với 1,5 triệu người theo dõi.

Trước khi mất, Nam Ok thường làm những clip dựng về tai nạn giao thông thu hút lượng người xem lớn trên MXH. Ngoài ra còn có bức ảnh của Nam Ok và một thành viên khác của nhóm (cũng mất trong vụ tai nạn) mặc chiếc áo có in hình nhạy cảm về sọ người. Ngoài ra, Hot YouTuber còn đăng kèm caption: "Tấm thân này phơi ngoài đồng cỏ. Nếu là bò hãy đến gặm anh đi".