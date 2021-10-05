Tình tiết 'sởn da gà' trước ngày Nam Ok tử vong trong vụ tai nạn ôtô kinh hoàng, xem mà rụng rời

Nhịp sống trẻ 05/10/2021 17:52

Trước ngày Nam Ok qua đời, anh có những chia sẻ khiến dân mạng chú ý.

Nam Ok là một Hot TikToker và có rất nhiều người theo dõi trên mạng. Được biết, trong số các nạn nhân tử vong có anh N.V.N. là hot Facebooker Nam Ok. Trên trang Facebook của nhân vật qua đời trong vụ tai nạn ôtô có hơn 200.000 lượt theo dõi. Anh tên là N.V.N và có sở hữu kênh YouTuber với 1,7 triệu người đăng ký, một kênh TikTok với 1,5 triệu người theo dõi.

Trước khi mất, Nam Ok thường làm những clip dựng về tai nạn giao thông thu hút lượng người xem lớn trên MXH. Ngoài ra còn có bức ảnh của Nam Ok và một thành viên khác của nhóm (cũng mất trong vụ tai nạn) mặc chiếc áo có in hình nhạy cảm về sọ người. Ngoài ra, Hot YouTuber còn đăng kèm caption: "Tấm thân này phơi ngoài đồng cỏ. Nếu là bò hãy đến gặm anh đi".

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Tình tiết 'sởn da gà' trước ngày Nam Ok tử vong trong vụ tai nạn ôtô kinh hoàng, xem mà rụng rời - Ảnh 2

Hình ảnh Nam Ok chụp cùng bạn và clip content về tai nạn được dân mạng 'đào' lại

Chưa kể, anh còn được bạn thân chúc một câu đùa: "Chúc Nam Ok sớm tử - tử nghĩa là chết đấy!" trong dịp sinh nhật. Nhiều dân mạng khi xem lại không khỏi rùng mình.

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Lời chúc ám ảnh trong tiệc sinh nhật

Trước đó, vào chiều 4/10, thông tin từ Ban ATGT huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh cho biết, khoảng 16h cùng ngày, tại khu vực cầu Táo Đôi, huyện Lương Tài xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) rất nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ, 4 người bị thương. Trong số những nạn nhân bị thương, có một số người đang nguy kịch.

Hình ảnh tại hiện trường vụ việc cho thấy chiếc xế hộp đời mới, biển số 98A- 206.33 bị vò nát, lật ngửa trên đường. Theo thông tin ban đầu, khi chiếc xe nói trên đi tới ngã tư gần cầu Táo Đôi thì xảy ra tai nạn với một xe ô tô khác chạy chiều ngược lại.

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Nam Ok ra đi khi còn rất trẻ

Trao đổi với PV Báo Giao thông, một cán bộ CSGT Công an huyện Lương Tài xác nhận thông tin xảy ra vụ TNGT trên tại cầu Táo Đôi.

Ảnh: Tổng hợp

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