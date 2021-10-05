Chàng trai trẻ Nam Ok nổi đình nổi đám trên MXH vừa tử nạn kinh hoàng là ai?

Nhịp sống trẻ 05/10/2021 09:41

Hay tin Nam Ok qua đời, dân mạng vô cùng bàng hoàng.

Vào khoảng 14h35 phút chiều nay (4/10), tại khu vực Táo Đội thuộc địa bàn thôn Đào Xuyên, xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Một chiếc xe ô tô con chở 5 người đã xảy ra va chạm với xe tải BKS 99C 145-12 tại ngã 4 đường mới thuộc khu vực này.

Vụ tai nạn không chỉ gây chú ý bởi mức độ nghiêm trọng mà còn bởi một trong những nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn là một người khá nổi tiếng với giới trẻ là Nam Ok.

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Nam Ok được nhiều bạn trẻ trên MXH mến mộ

Nam Ok tên thật là N.V.N, trong profile trên trang cá nhân, Nam giới thiệu mình đến từ Bắc Giang. Nam là thành viên của nhóm Duy Thường Vlog - một kênh MXH sở hữu hơn 1.7 triệu follow.Nam Ok tên thật là Nguyễn Văn Nam, trong profile trên trang cá nhân, Nam giới thiệu mình đến từ Bắc Giang.

Ngoài YouTube thì trên một số nền tảng mạng xã hội khác như Facebook và TikTok, Nam Ok cũng là gương mặt nổi đình nổi đám. Anh sở hữu trang fanpage cá nhân của N.V.N., Nam Ok có hơn 41,6 nghìn lượt thích, 63,1 nghìn lượt theo dõi; kênh Tiktok cũng đạt lượng follower khá "khủng" lên tới 1,5 triệu. Mỗi video đăng tải đều đạt hàng trăm ngàn lượt xem.

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Nam Ok ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ

Nam Ok thường làm những video hướng tới đối tượng là các bạn trẻ cấp 2, cấp 3. Do vậy, anh thường lựa chọn những nội dung đơn giản và gần gũi, được lấy bối cảnh ngay tại nơi mình sinh sống. Nhờ tính tình hòa đồng và cách nói chuyện lôi cuốn, thu hút nên mỗi khi Văn Nam xuất hiện đều đem lại tiếng cười cho người xem.

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Chàng trai trẻ Nam Ok nổi đình nổi đám trên MXH vừa tử nạn kinh hoàng là ai? - Ảnh 4

Vụ tai nạn khiến Nam Ok qua đời

Chàng Hot YouTuber từng chia sẻ lúc còn sinh thời: "Khi bắt đầu theo đuổi con đường này, gia đình và bạn bè mình đều không ủng hộ. Hơn nữa, thời gian đầu làm Youtube, mình gặp nhiều khó khăn trong lúc tạo video. Bên cạnh đó, mình cũng phải chấp nhận ý kiến hai chiều, người chê, người thích"

Ảnh: Tổng hợp

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