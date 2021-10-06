Gia thế của Nam Ok vô cùng hoành tráng, sau khi anh qua đời, dân mạng càng thêm tiếc nuối.

Nam Ok là một Hot TikToker và có rất nhiều người theo dõi trên mạng. Được biết, trong số các nạn nhân tử vong có anh N.V.N. là hot Facebooker Nam Ok. Trên trang Facebook của nhân vật qua đời trong vụ tai nạn ôtô có hơn 200.000 lượt theo dõi. Anh tên là N.V.N và có sở hữu kênh YouTuber với 1,7 triệu người đăng ký, một kênh TikTok với 1,5 triệu người theo dõi. Tuy nhiên, gia thế của anh cũng khiến dân mạng chú ý và thuộc dạng khá giả. Nam Ok ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ Theo một clip anh từng chia sẻ về ngôi nhà thì nơi 10X sinh sống cùng gia đình vô cùng bề thế. Bất động sản gồm 3 tầng, sân vườn vô cùng rộng rãi. Dù ngôi nhà rất rộng, song Nam OK tiết lộ chỉ có ông bà ngoại đang sinh sống.

Anh cho hay: "Mẹ tôi đi nước ngoài, cậu mợ người thì sống ở Hà Nội. Người thì cũng ở đây nhưng xây nhà ở nơi khác. Dù ông bà ngoại đã lớn tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh. Không giấu gì mọi người, hồi nhỏ tôi rất quậy nhưng bây giờ 21 tuổi, lớn rồi nên cũng phải chững chạc, suy nghĩ chín chắn hơn". Theo clip, ngoài ngôi nhà hoành tráng, Nam OK cũng tiết lộ rất nhiều đất đai xung quanh ngôi nhà đều thuộc sở hữu của gia đình.

Bất động sản và căn nhà to của Nam Ok trong clip Trước đó, vào chiều 4/10, thông tin từ Ban ATGT huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh cho biết, khoảng 16h cùng ngày, tại khu vực cầu Táo Đôi, huyện Lương Tài xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) rất nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ, 4 người bị thương. Trong số những nạn nhân bị thương, có một số người đang nguy kịch. Hình ảnh tại hiện trường vụ việc cho thấy chiếc xế hộp đời mới, biển số 98A- 206.33 bị vò nát, lật ngửa trên đường. Theo thông tin ban đầu, khi chiếc xe nói trên đi tới ngã tư gần cầu Táo Đôi thì xảy ra tai nạn với một xe ô tô khác chạy chiều ngược lại. Nam Ok là một người nổi tiếng trên MXH với các clip thú vị Trao đổi với PV Báo Giao thông, một cán bộ CSGT Công an huyện Lương Tài xác nhận thông tin xảy ra vụ TNGT trên tại cầu Táo Đôi. Ảnh: Tổng hợp

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