Bông hồng lai có vòng một 'phồn thực' tiết lộ từng chạy chữa ở bệnh viện tâm thần, khiến ai nấy ngạc nhiên tột độ

Nhịp sống trẻ 07/10/2021 06:00

Sunna là một trong số những hot girl 10X nổi tiếng mạng xã hội. Cô nàng từng được biết đến với danh xưng "bông hồng lai" vì mang hai dòng máu Việt - Mỹ.

Wilson Nhật Anh sinh năm 2002 và mang trong mình 2 dòng máu Việt - Mỹ nên sở hữu vẻ đẹp lai Tây khó cưỡng. Với số đo 3 vòng chuẩn 90-66-95 cm, Nhật Anh sở hữu một thân hình đầy đặn với ngực đầy và mông căng. Chính vì thế, nàng hotgirl chăm chỉ mặc những trang phục khoét sâu, hở bạo khoe body nuột nà, đặc biệt là vòng một "phồng thực" đến choáng ngợp.

Đồng thời, với vóc dáng nóng bỏng chuẩn phương Tây, người đẹp 9x luôn khiến dân tình chao đảo bởi phong cách thời trang trưởng thành, gợi cảm và táo bạo của mình. Có lẽ cô nàng được sinh ra trong gia đình đa văn hóa nên có lối sống phóng khoáng hơn bạn bè. 

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'Bông hồng lai' với đường cong bốc lửa, phô trọn vòng ba căng đầy - Ảnh: FBNV
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Trên trang cá nhân, nàng hotgirl thường đăng tải những hình ảnh 'kiệm vải' vô cùng gợi cảm - Ảnh: FBNV
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Thần thái hút hồn và phong cách tạo dáng chuyên nghiệp trước ống kính, Nhật Anh không kém gì các những người mẫu chuyên nghiệp - Ảnh: FBNV

Theo như thông tin trên cuốn sổ, Sunna đã đến khám và điều trị tâm lý hồi cuối tháng 5 vừa qua. Người xem tiếp nhận thông tin trong trạng thái ngờ vực bởi lẽ trên các nền tảng mạng xã hội của mình, thời điểm ấy cô nàng vẫn thường xuyên đăng tải khoảnh khắc vui vẻ, tận hưởng cuộc sống.

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Người đẹp đã đến khám và điều trị tâm lý hồi cuối tháng 5 vừa qua - Ảnh: chụp màn hình
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Cô nàng đã cố gắng nhiều như thế nào để ổn định lại cuộc sống của mình - Ảnh: FBNV

Nhìn lại hành trình đã qua, hot girl 2k2 giãi bày: “Thấy lại cái này. Qua được khúc đó rồi vui ghê, bởi vậy giờ ai nói gì thì kệ, mình thấy hạnh phúc là được”. Có vẻ như cô nàng đã phải trải qua những tác động lớn về tâm lý. Sau khi cô nàng dũng cảm bộc bạch câu chuyện của mình trên mạng xã hội, người hâm mộ không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi cô nàng đã cố gắng nhiều như thế nào để ổn định lại cuộc sống như thời điểm hiện tại.

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Từ khóa:   nam streamer hotgirl Việt Wilson Nhật Anh

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