Chuyện lạ: Cô gái trẻ kiếm 1 triệu đô la mỗi năm với công việc 'giả làm chó' kì quặc

Phất lên bằng "nghề nghiệp" đặc biệt, cô gái 21 tuổi khiến cả cộng đồng mạng xôn xao.
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Hiện nay, trên mạng xã hội, các youtuber, tiktoker, streamer,... không thiếu những chiêu trò gây sốc để nổi tiếng. Mới đây, tin tức về một cô gái tên Jenna sống tại Texas (Mỹ) đang gây xôn xao trên cõi mạng với công việc kiếm được 1 triệu đô la Mỹ mỗi năm bằng nghề "giả làm chó" đang lan truyền rộng rãi.
Được biết, trước đó, công việc của cô là ở một shop bán kính thế nhưng sau đó cô đã quyết định nghỉ việc và chuyển sang "nghề mới" đó là... quay clip "giả làm chó".
Công việc hàng ngày của Jenna là bắt chước toàn bộ những hành động của một chú chó như di chuyển bằng tứ chi, ăn kiểu chó, uống nước kiểu chó và tất nhiên không ngại sủa lên khi thấy người lạ.
Thậm chí cô còn cắn hoặc gặm các đồ vật quanh nhà y hệt như những hành động mà các chú chó thường làm. Ngoài ra theo những gì đoạn clip ghi lại, để bản thân càng giống chó, cô còn sẵn sàng đeo xích và để người khác dẫn mình ra ngoài đường đi dạo.
Nói về công việc này, Jenna chia sẻ rằng chưa đến một năm cô đã kiếm được 1 triệu đô la Mỹ nhờ "nghề nghiệp" đặc biệt này. Sau khi các đoạn clip của cô được đăng tải, cộng đồng mạng có rất nhiều ý kiến trái chiều về những hành động "kỳ quặc" của cô gái này.