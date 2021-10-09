'Người tình Trịnh Công Sơn' khéo giữ vẻ đẹp thanh thuần, nhan nhắc chuẩn nét đẹp Á Đông khiến bao người phải say đắm

Nhịp sống trẻ 09/10/2021 07:53

Lan Thy có gương mặt thanh tú với đôi mắt cuốn hút, sống mũi cao, khuôn miệng nhỏ nhắn, mái tóc đen dài chuẩn nét đẹp Á Đông. Cô nàng được cộng đồng mạng biết đến nhiều hơn khi đảm nhiệm vai nữ chính trong phim 'Em và Trịnh".

Phạm Nguyễn Lan Thy một cái tên không còn quá xa lạ với những người dùng MXH. Cô nàng được đông đảo cộng đồng mạng biết đến khi đảm nhận vai nữ chính Diễm trong bộ phim "Em và Trịnh". Trước đó, cô nàng này còn được nhiều người gọi với danh xưng 'hot girl' Y khoa. Được biết, hiện cô nàng đang theo học chuyên ngành Xét nghiệm Y khoa tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM. 

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Phạm Nguyễn Lan Thy cái tên từng làm xôn xao dư luận trong một thời gian dài khi đảm nhiệm vai nữ chính trong phim 'Em và Trịnh'.Ảnh: Internet

Cô gái này còn nổi tình nổi đám trong thời gian gần lại đây khi hóa thân thành 'nàng thơ' của nam ca sĩ Soobin Hoàng Sơn trong MV 'Tháng năm'. Bên cạnh đó, cô gái còn thử sức với vai trò người người mẫu ảnh. 

Cô gây ấn tượng bởi vẻ đẹp mang nét hoài cổ, có chất thơ của một cô gái chuẩn Á Đông. Cô sở hữu gương mặt thanh tú với sống mũi cao, mái tóc đen dài. Trước đó, trong thông báo casting vai Diễm, đạo diễn Nhật Linh muốn tìm một thiếu nữ người Huế gốc Hà Nội bởi đây là hai vùng đất nức tiếng vì con gái đẹp, tinh tế, sang trọng. Tuy nhiên, Lan Thy lại đến từ TP.HCM. Cô sinh năm 1998 và theo lời đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, ở cô gái này vừa có sự dịu dàng, vừa có điều gì đó nổi loạn từ bên trong gây ấn tượng mạnh với anh. Trong khi đó với suy nghĩ của khán giả, Diễm là một hình ảnh thơ mộng, có nét bí ẩn đến thông qua ca khúc "Diễm Xưa" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

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Cô sở hữu gương mặt thanh tú với sống mũi cao, mái tóc đen dài. Ảnh: Internet

Cao 1m60, nặng 44kg cùng số đo 3 vòng khá chuẩn là 83-60-85, Lan Thy đang là mẫu ảnh đắt show cho khá nhiều shop thời trang mới nổi tại Sài Gòn. Ngoài việc đi học và làm mẫu ảnh, cô nàng còn tham gia đóng quảng cáo cho một vài nhãn hàng nổi tiếng. 

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Cô gây ấn tượng bởi vẻ đẹp mang nét hoài cổ, có chất thơ của một cô gái chuẩn Á Đông. Ảnh: Internet

Vừa đi học, vừa làm mẫu ảnh, điều khó khăn nhất đối với Lan Thy đó chính là việc sắp xếp cũng như cân đối thời gian hằng ngày. Bởi, quỹ thời gian thì ít nhưng lại có quá nhiều việc phải giải quyết nên không ít lần cô bạn cũng rơi vào trạng thái stress. Tuy nhiên, với tính cách lạc quan của mình, Lan Thy luôn tự tin rằng bản thân có thể sắp xếp mọi thứ trong cuộc sống thật hợp lí để hoàn thành tốt việc đi học, đi làm và dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè, gia đình.

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Lan Thy đang là mẫu ảnh đắt show cho khá nhiều shop thời trang mới nổi tại Sài Gòn. Ảnh: Internet

"Mình là một đứa có tính cách lạc quan và tích cực trong mọi chuyện. Nếu có gặp chuyện gì đó khó khăn, mình đều nhìn vào mặt tốt của vấn đề rồi bình tĩnh giải quyết từng thứ một. Tuy nhiên, đôi lúc mình cũng hơi nóng nảy và bốc đồng nên cũng không ít lần gặp rắc rối vì lí do đó", cô nàng từng chia sẻ trên các phương tiện truyền thông.

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Từ khóa:   Hot girl Phạm Nguyễn Lan Thy Em và Trịnh

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