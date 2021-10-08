Hai hot girl nổi như cồn khiến dân tình 'xỉu up xỉu down' nhờ có một điểm chung, ai nhìn vào cũng ngã ngửa

Hai cô nàng đến từ nơi khác nhau trên thế giới, lại bất ngờ có một điểm chung. Đó là nổi tiếng nhờ bức ảnh khi đi đổ xăng. Hai người đẹp đã thu hút ánh nhìn của bao người. Ngay sau đó, dân tình cũng đua nhau tìm tài khoản cá nhân của cả hai.

Một cô nàng hot girl vô danh bỗng chốc nỗi như cồn trên MXH nhờ một bức ảnh đi đổ xăng. Cô gái nhận được nhiều lời khen ngợi từ các cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Được biết, cô nàng này đến từ Hàn Quốc và có nickname là Yun. Người đẹp quản lý một shop áo quần online. Cô nàng hot girl đến từ xứ sở Kim Chi đã rất hot nhờ bức ảnh đổ xăng này, dù không thấy được mặt nhưng dân tình vẫn có thể tìm được trang cá nhân của cô nàng. Ảnh: Internet Hot girl đến từ xứ sở Kim Chi đã nhanh chóng chiếm lĩnh được một số đông người hâm mộ về tay mình. Khi cô nàng liên tục "khoe nhẹ" vóc dáng của mình bằng những trang phục hở bạo, hút mắt bao ánh nhìn. Điều ấn tượng nhất có lẽ là đôi chân dài thẳng tấp, nuột nà của cô nàng khiến nhiều cô gái cũng phải ao ước.

Là một người kinh doanh online nên cô nàng cũng biết cách chụp những bộ ảnh ấn tượng nhầm quảng bá những sản phẩm của cửa hàng mình. Ảnh: Internet Dù không nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô nàng khi đi đổ xăng nhưng vì vóc dáng nên cô gái cũng được khen gợi tới tấp. Sau khi dân tình tìm được trang cá nhân của cô nàng thì mọi thứ mới thực sự bất ngờ, cô gái đã khiến bao người phải 'xỉu up xỉu down' vì quá đẹp. Cô nàng không thua kém bất kì mỹ nhân nào của Kbiz. Có thể nói, ở Hàn Quốc có một chiều cao nổi bật là một lợi thế. Chính vì điều đó, dù nam hay nữ đều luôn cố gắng tập luyện không ngừng để cải thiện chiều cao của mình. Trên trang cá nhân của cô nàng, Yun chia sẻ nhiều hình ảnh tập luyện và thường xuyên lui tới phòng gym, yoga và pilates. Hầu như, cô nàng đều lựa chọn các bộ môn có tác động tích cực đến vóc dáng để mang lại cho mình một thân hình thon gon và xinh đẹp.

Cô nàng rất khôn khéo khi biết cách chọn những bộ bikini không quá hở bạo nhưng bù lại cô nàng lại khoe dáng cực chuẩn bên cạnh hồ bơi mỗi khi có dịp đặc biệt. Ảnh: Internet Nhờ vào thường xuyên luyện tập và có chế độ ăn uống hợp lý mà người đẹp đến từ Hàn Quốc có thân hình mảnh mai, thon gọn mà triệu cô gái hằng mong ước. Chính vì lẽ đó, mà mỗi khi mỹ nhân này diện những bộ trang phục bikini đều trong rất đẹp và có thể phô diễn những đường cong của bản thân. Nếu như hot girl đổ xăng Hàn Quốc là rung động bao trái tim anh chàng FA. Thì 'chị đẹp' đến từ Đài Loan có nickname là Jessie Lee cũng không hề kém cạnh. Cô nàng cũng nổi "rần rần" trên các trang MXH nhờ hình ảnh đổ xăng của mình bên cạnh là một chiếc siêu xe hạng sang. Không thua kém gì cô gái kia, cô tiểu thư này cũng đã đốt mắt nhiều người nhờ bức ảnh đổ xăng cực thần thái. Ảnh: Internet Theo như nhiều nguồn tin thì cô nàng này là tiểu thư của một tập đoàn tại Đài Loan. Người đẹp có một cuộc sống sang chảnh và giàu sang khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Cô nàng sở hữu một chiếc xe của BMW, Mercedes và thường xuyên check-in ở những nơi cực "chanh sả". Bên cạnh đó, cô gái cũng không hề tiếc tiền mà mua những món hàng xa xỉ đến từ các nhà mốt cực kì nổi tiếng trên thế giới. Xinh đẹp, giàu có là những cụm từ dành tặng nữ hot girl đến từ Đài Loan này. Ảnh: Internet Không chỉ thế, Jessie Lee còn có một chiều cao vô cùng ấn tượng 1m78, thân hình mảnh mai cân đối, cùng gu thời trang gợi cảm, quyến rũ làm say đắm bao anh chàng thiếu gia. Cô nàng lại không hề khắt khe trong việc ăn kiêng, pizza chính là món mà cô nàng thường xuyên chọn lựa cho những bữa ăn của mình. Để bù lại những lần đã ăn nhiều thức ăn chứa nhiều calo như vậy, cô gái sẽ chọn cách tập gym và bơi lội để cho thể nhanh chóng đốt cháy lượng calo trong cơ thể. Những địa điểm cô nàng ghé đến đều là những nơi cực sang chảnh và đắt đỏ. Ảnh: Internet Dù người ở Hàn Quốc, người kia thì ở Đài Loan nhưng cả hai đều làm chao đảo cộng đồng mạng trong một thời gian dài. Nhờ bức hình để đời "hot girl" đổ xăng làm thiêu đốt bao trái tim FA của các anh chàng.

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