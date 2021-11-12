CĐM soi tướng phu thê của Hải Tú – Sơn Tùng, giống nhau thế này thì không thành đôi hơi phí

Cả Hải Tú và Sơn Tùng có ti tỉ thứ giống nhau, khớp đến độ người nhìn không biết đường nào mà lần. Tướng phu thê rõ mồn một thế này lại còn hay diện đồ đôi chẳng trách bị nghi yêu đương, 'trà xanh' các thứ.
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Mới trở lại đường đua showbiz sau ồn ào bị nghi là "trà xanh" trong chuyện tình cảm Sơn Tùng MTP và Thiều Bảo Trâm, Hải Tú hiện đang được cộng đồng mạng chú ý hơn cả. Đặc biệt, cô còn là người con gái đầu tiên được Sơn Tùng chính thức công khai chúc mừng sinh nhật kèm ảnh trên trang cá nhân mới đây.
Sau khi soi loạt ảnh comback của cô nàng, cộng đồng mạng mới ngỡ ngàng trước độ giống nhau như 2 giọt nước của Hải Tú và Sơn Tùng. Người thì khẳng định Hải Tú là Sơn Tùng phiên bản nữ, người lại bảo tướng phu thê còn người thì không biết đường nào mà lần.
Người đội mũ, người đeo kính nhưng cái cách họ nhìn xuống lẫn vẫn y hệt nhau.
Lúc Hải Tú nhắm mắt so deep thì cũng style rất Sơn Tùng
Cặp đôi có nhiều điểm giống nhau như góc nghiêng thần thánh với gồ mũi, chiếc cằm đến nước da y hệt...
...rồi đeo kính cũng na ná nhau.
Đáng chú ý, trong loạt ảnh mới, netizen còn soi Hải Tú sử dụng giày đôi với Sơn Tùng. Theo đó, đôi giày sneaker màu trắng xanh của Hải Tú trông hệt như một chiếc giày được giọng ca Lạc Trôi mang vào ngày đầu năm 2021. Chẳng biết là vô tình hay hữu ý nhưng netizen đang tranh cãi rất nhiều về động thái như muốn "đánh dấu chủ quyền" này.