CĐM soi tướng phu thê của Hải Tú – Sơn Tùng, giống nhau thế này thì không thành đôi hơi phí

Mới trở lại đường đua showbiz sau ồn ào bị nghi là "trà xanh" trong chuyện tình cảm Sơn Tùng MTP và Thiều Bảo Trâm, Hải Tú hiện đang được cộng đồng mạng chú ý hơn cả. Đặc biệt, cô còn là người con gái đầu tiên được Sơn Tùng chính thức công khai chúc mừng sinh nhật kèm ảnh trên trang cá nhân mới đây.

Sau khi soi loạt ảnh comback của cô nàng, cộng đồng mạng mới ngỡ ngàng trước độ giống nhau như 2 giọt nước của Hải Tú và Sơn Tùng. Người thì khẳng định Hải Tú là Sơn Tùng phiên bản nữ, người lại bảo tướng phu thê còn người thì không biết đường nào mà lần.