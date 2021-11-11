Sơn Tùng M-TP hát đầy cảm xúc trên sân khấu ngập tràn hình ảnh Hải Tú, phải chăng đây là cách mà đàng trai ngầm công khai ?

Giải trí 11/11/2021 10:26

Cách mà Sơn Tùng M-TP xuất hiện trên sân khấu trong lễ hội âm nhạc tối qua đang gây chú ý trên mạng xã hội.

Trong lễ hội âm nhạc Lazada 11.11 Super Show - 1 Ngày Show TO diễn ra, Sơn Tùng MTP đã khiến dân tình "ngơ ngác, bật ngửa" khi hát đầy cảm xúc trên sân khấu ngập tràn hình ảnh Hải Tú. Ồn ào 'trà xanh' chưa hề giảm nhiệt nên động thái này của Sơn Tùng khiến người hâm mộ cho rằng anh chàng đang như vô tình mà hữu ý để công khai mối quan hệ với Hải Tú sau khi chia tay Thiều Bảo Trâm.

Sơn Tùng M-TP hát đầy cảm xúc trên sân khấu ngập tràn hình ảnh Hải Tú, phải chăng đây là cách mà đàng trai ngầm công khai ? - Ảnh 1

Sơn Tùng M-TP là khách mời đặc biệt trong chương trình. Xuất hiện với phong cách như một chàng hoàng tử, Sơn Tùng M-TP lôi cuốn trong từng khoảnh khắc và khiến người xem không thể rời mắt.

Sơn Tùng M-TP hát đầy cảm xúc trên sân khấu ngập tràn hình ảnh Hải Tú, phải chăng đây là cách mà đàng trai ngầm công khai ? - Ảnh 2

Ngay ở ca khúc biểu diễn đầu tiên Chúng Ta Của Hiện Tại, Sơn Tùng M-TP đã để hình ảnh Hải Tú trong MV xuất hiện ngập tràn trên màn hình gây nhiều sự chú ý.

Khoảnh khắc bất ngờ này đã khiến người hâm mộ hỗn độn cảm xúc. Cũng bởi, tin đồn trà xanh trong câu chuyện tình của Sơn Tùng MTP và Thiều Bảo Trâm còn chưa ngã ngũ nên động thái này của nam ca sĩ đã làm rấy lên những nghi ngờ hình như đàng trai đang ngầm công khai mối quan hệ thì phải. 

Lại thêm việc mới đây, gà cưng Hải Tú comback với hình ảnh rườm rà khác lạ, tóc hói, tăng cân, lộ những dấu hiệu như phụ nữ mới sinh xong cũng khiến người hâm mộ phải đặt ra những câu hỏi. Có hay không cả 2 đã và đang trong một mối quan hệ vượt xa danh xưng 'chủ tịch- gà cưng'. 

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những phỏng đoán chủ quan, chưa có bằng chứng chắc chắn, cả 3 người vẫn chưa hề có phản hồi nào nên dân tình lúc nào cũng trong tình trạng hoang mang.

 

 

 

 

 

 

 

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