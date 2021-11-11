Mâu thuẫn với ai khiến Karik hết nghỉ chơi Running Man Việt lại ẩn ý rút khỏi Rap Việt?

Giải trí 11/11/2021 16:55

Karik đăng đàn chia sẻ ẩn ý như muốn rút lui khỏi Rap Việt khiến dân tình hoang mang.

Mới đây, Karik đăng dòng trạng thái ngắn gọn trên trang cá nhân, chỉ 2 chữ: "Last season" (tạm dịch: Mùa cuối) khiến fan vô cùng hoang mang.

Mâu thuẫn với ai khiến Karik hết nghỉ chơi Running Man Việt lại ẩn ý rút khỏi Rap Việt? - Ảnh 1

Dòng trạng thái chỉ 2 chữ ngắn gọn của Karik khiến dân tình suy luận, rất có thể nam Rapper đang ẩn ý đây là mùa cuối mà anh ngồi "ghế nóng" Rap Việt hoặc cũng có thể Rap Việt mùa 2 sẽ khép lại sau 2 mùa tổ chức? 

Dân mạng cũng nhớ đến khoảng thời gian từ ngày 28/10, đã có nhiều thông tin cho rằng nam Rapper rời chương trình Running Man mùa 2. Tin đồn được đưa ra là do một bình luận của Karik lấp lửng việc có thể rời game show. Cụ thể, khi trả lời một bình luận của Ngô Kiến Huy, Karik viết: "Hai chú đi vui vẻ, chiến hết mình thay phần thằng bé". 

Mâu thuẫn với ai khiến Karik hết nghỉ chơi Running Man Việt lại ẩn ý rút khỏi Rap Việt? - Ảnh 2

Đang là ngôi sao sáng, nổi tiếng khi tham gia cả 2 show truyền hình ăn khách, hot nhất showbiz Việt là Running Man và Rap Việt. Vậy mà thời gian gần đây, anh chàng lại liên tiếp có những ẩn ý như muốn rút khỏi chương trình khiến khán giả vô cùng hoang mang. Nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu có phải anh chàng đang có mâu thuẫn với ai khi tham gia cả 2 gameshow? 

 Thực tế, đây cũng chỉ là những đồn đoán có thể đúng và cũng có thể sai của người hâm mộ. Mặc dù chính chủ chưa lên tiếng nhưng khán giả vẫn rất mong chờ điều đó không phải là sự thật. Cũng có thể 2 từ "mùa cuối" anh dùng là ẩn ý về những chuyện cá nhân khác.

Mâu thuẫn với ai khiến Karik hết nghỉ chơi Running Man Việt lại ẩn ý rút khỏi Rap Việt? - Ảnh 3

Thời gian qua, Karik là nhân vật hút fans ở cả 2 gameshow thực tế Running Man và Rap Việt. Vẻ ngoài điển trai cùng phong cách thời trang chất lừ của anh chàng khiến các fans nữ chết đứ đừ.

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Từ khóa:   Rap Việt karik karik rời runningman

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