Bóc giá phòng khách 'nghìn tỷ' của Vy Oanh mới thấy chỉ như căn chung cư hạng bình dân, thu nhập thấp.

Giải trí 12/11/2021 15:32

Netizen không khỏi bất ngờ trước căn phòng khách khá đơn sơ của Vy Oanh trong khi có chồng đại gia là doanh nhân nghìn tỷ.

Bức ảnh khoe khéo phòng khách trong "biệt thự nghìn tỷ" của Vy Oanh với chồng đại gia mới đây đã nhận được nhiều phản ừng trái chiều từ cư dân mạng. Đa số đều cảm thấy ngỡ ngàng, cho rằng không xứng với độ giàu có của cặp đôi. 

Bóc giá phòng khách 'nghìn tỷ' của Vy Oanh mới thấy chỉ như căn chung cư hạng bình dân, thu nhập thấp. - Ảnh 1

Vy Oanh chia sẻ hạnh phúc bình yên bên gia đình nhưng bị soi phòng khách giản đơn không giống biệt thự.

Bóc giá phòng khách 'nghìn tỷ' của Vy Oanh mới thấy chỉ như căn chung cư hạng bình dân, thu nhập thấp. - Ảnh 2

 

Có người còn đem ra so sánh sự khác biệt giữa phòng khách nhà Vy Oanh và nữ CEO Bình Dương để thấy được sự khập khiễng.

Thậm chí còn đăng ảnh nhà mình không có tỷ nào lên, bông đùa so sánh với tổ ấm " của Vy Oanh. 

Bóc giá phòng khách 'nghìn tỷ' của Vy Oanh mới thấy chỉ như căn chung cư hạng bình dân, thu nhập thấp. - Ảnh 3

"Phòng khách nhà không có tỷ nào ạ" (Nguồn ảnh: Đông Vũ)

Bóc giá phòng khách 'nghìn tỷ' của Vy Oanh mới thấy chỉ như căn chung cư hạng bình dân, thu nhập thấp. - Ảnh 4

"Tôi nghèo lắm nhưng mà so sánh với phòng khách nhà tôi thì...à mà thôi" (Nguồn ảnh: Nguyễn Huy)

Cư dân mạng còn tranh thủ bóc giá nội thất phòng khách nhà Vy Oanh, tổng giá trị đồ đạc chỉ khoảng dưới 100 triệu đồng. Từ chiếc bàn 3 chân có giá 150-200 nghìn đồng, đến chiếc đĩa nhựa hình lá chuối màu xanh chỉ khoảng 10 nghìn đồng/1 chiếc.

Dàn âm thanh của nhà nữ ca sĩ có chiếc loa chỉ khoảng 6,5 triệu còn ampli thì thuộc dòng đại trà nhiều gia đình sử dụng. 

Bóc giá phòng khách 'nghìn tỷ' của Vy Oanh mới thấy chỉ như căn chung cư hạng bình dân, thu nhập thấp. - Ảnh 5

Bóc giá phòng khách 'nghìn tỷ' của Vy Oanh mới thấy chỉ như căn chung cư hạng bình dân, thu nhập thấp. - Ảnh 6

Có thể thấy từ diện tích đến nội thất của căn phòng đều không xứng đáng với tầm cỡ biệt thự của một đại gia. Thậm chí, có người còn cho rằng nhìn phòng khách chỉ như căn chung cư hạng bình dân, thu nhập thấp.

Bi Rain "u mê" bà xã Kim Tae Hee không lối thoát, đến mức gọi vợ là “chị” thì đủ biết nóc nhà lớn cỡ nào

Bi Rain "u mê" bà xã Kim Tae Hee không lối thoát, đến mức gọi vợ là “chị” thì đủ biết nóc nhà lớn cỡ nào

Bi Rain không hề giấu giếm việc anh cực kỳ "u mê" bà xã, thông qua việc thường xuyên để lại bình luận, tương tác trên trang cá nhân của Kim Tae Hee.

Xem thêm
Từ khóa:   Vy Oanh Vy Oanh - Phương Hằng Biệt thự Phương Hằng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 4 giờ 16 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 4 giờ 46 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 5 giờ 16 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 6 giờ 16 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 7 giờ 16 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 8 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy