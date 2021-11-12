Bóc giá phòng khách 'nghìn tỷ' của Vy Oanh mới thấy chỉ như căn chung cư hạng bình dân, thu nhập thấp.

Bức ảnh khoe khéo phòng khách trong "biệt thự nghìn tỷ" của Vy Oanh với chồng đại gia mới đây đã nhận được nhiều phản ừng trái chiều từ cư dân mạng. Đa số đều cảm thấy ngỡ ngàng, cho rằng không xứng với độ giàu có của cặp đôi.

Vy Oanh chia sẻ hạnh phúc bình yên bên gia đình nhưng bị soi phòng khách giản đơn không giống biệt thự.

Có người còn đem ra so sánh sự khác biệt giữa phòng khách nhà Vy Oanh và nữ CEO Bình Dương để thấy được sự khập khiễng.

Thậm chí còn đăng ảnh nhà mình không có tỷ nào lên, bông đùa so sánh với tổ ấm " của Vy Oanh.

"Phòng khách nhà không có tỷ nào ạ" (Nguồn ảnh: Đông Vũ)

"Tôi nghèo lắm nhưng mà so sánh với phòng khách nhà tôi thì...à mà thôi" (Nguồn ảnh: Nguyễn Huy)

Cư dân mạng còn tranh thủ bóc giá nội thất phòng khách nhà Vy Oanh, tổng giá trị đồ đạc chỉ khoảng dưới 100 triệu đồng. Từ chiếc bàn 3 chân có giá 150-200 nghìn đồng, đến chiếc đĩa nhựa hình lá chuối màu xanh chỉ khoảng 10 nghìn đồng/1 chiếc.

Dàn âm thanh của nhà nữ ca sĩ có chiếc loa chỉ khoảng 6,5 triệu còn ampli thì thuộc dòng đại trà nhiều gia đình sử dụng.

Có thể thấy từ diện tích đến nội thất của căn phòng đều không xứng đáng với tầm cỡ biệt thự của một đại gia. Thậm chí, có người còn cho rằng nhìn phòng khách chỉ như căn chung cư hạng bình dân, thu nhập thấp.