Bi Rain "u mê" bà xã Kim Tae Hee không lối thoát, đến mức gọi vợ là “chị” thì đủ biết nóc nhà lớn cỡ nào

Giải trí 12/11/2021 14:58

Bi Rain không hề giấu giếm việc anh cực kỳ "u mê" bà xã, thông qua việc thường xuyên để lại bình luận, tương tác trên trang cá nhân của Kim Tae Hee.

Kim Tae Hee - Bi Rain xứng đáng là cặp đôi 'tiên đồng ngọc nữ' của làng giải trí xứ Hàn. Bên nhau 10 năm rồi nhưng Bi Rain vẫn luôn dành cho Kim Tae Hee những cử chỉ tình tứ, sự quan tâm ngọt ngào khiến bất cứ ai cũng phải ghen tỵ. Anh còn không ngại ngần thể hiện sự "u mê" bà xã, thông qua việc thường xuyên bày tỏ tình cảm, lời khen dành cho Kim Tae Hee trên trang cá nhân của cô nàng. 

Mới đây nhất, khi bà xã đăng tải hình ảnh diện váy đỏ chụp bên cây thông Noel để chào đón Giáng sinh, nam ca sĩ đã bày tỏ tình cảm với bà xã bằng cách "spam" hàng loạt biểu tượng trái tim, thể hiện sự ngạc nhiên thích thú. Trông anh chàng chẳng khác nào một fans boy chính hiệu. 

Bi Rain 'u mê' bà xã Kim Tae Hee không lối thoát, đến mức gọi vợ là “chị” thì đủ biết nóc nhà lớn cỡ nào - Ảnh 1

Không chỉ bắn tim lia lịa, fans boy của nhà còn gọi vợ là "chị", như cách thể hiện sự phấn khích đến tuột độ. Đúng là nhà có nóc.

Bi Rain 'u mê' bà xã Kim Tae Hee không lối thoát, đến mức gọi vợ là “chị” thì đủ biết nóc nhà lớn cỡ nào - Ảnh 2

Không khó hiểu khi nam ca sĩ gọi vợ là chị thân thương đến vậy, tất cả bắt nguồn từ việc "nóc nhà" của anh sinh năm 1980, còn Bi Rain sinh năm 1982, kém Kim Tae Hee 2 tuổi. Khi gọi vợ bằng "chị", Bi Rain đều tỏ ra nũng nịu, biểu cảm của anh khiến dân tình không khỏi bật cười vì quá đỗi đáng yêu.

Bi Rain 'u mê' bà xã Kim Tae Hee không lối thoát, đến mức gọi vợ là “chị” thì đủ biết nóc nhà lớn cỡ nào - Ảnh 3

Đã hơn 40 tuổi, Kim Tae Hee vẫn xứng danh là "tường thành nhan sắc" của làng giải trí xứ Hàn. Diện chiếc váy đỏ gợi cảm, cô nàng khiến dân mạng không khỏi mê mẩn.

Bi Rain 'u mê' bà xã Kim Tae Hee không lối thoát, đến mức gọi vợ là “chị” thì đủ biết nóc nhà lớn cỡ nào - Ảnh 4

Hiện tại cặp đôi đã có với nhau 2 người con và cuộc sống gia đình hạnh phúc. 

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