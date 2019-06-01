Đà Nẵng xử phạt 9 khách sạn vi phạm xả thải

Với hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với 9 khách sạn, tổng số tiền phạt lên đến 630 triệu đồng.

Ngày 1/6, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP. Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 khách sạn hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với tổng số tiền 630 triệu đồng.

Theo đó, 9 khách sạn bị xử phạt gồm: Balcona Đà Nẵng, TMS Luxury, Risemount Premier Đà Nẵng, Parosand Đà Nẵng, Paris Deli, Lê Hoàng, Hùng Anh, Parze Ocean, Gemma.

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc các doanh nghiệp cải tạo hệ thống xử lý nước thải tại khách sạn có công nghệ, công suất xử lý đúng với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được quyết định và báo cáo kết quả khắc phục về Thanh tra Sở TN&MT.

Khách sạn Balcona Đà Nẵng, 1 trong 9 khách sạn vừa bị xử phạt hành chính vì vi phạm trong lĩnh vực môi trường.

Việc xử phạt các khách sạn này được Sở TN&MT TP. Đà Nẵng thực hiện theo kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 28/2/2019 của UBND Thành phố. Cụ thể, Sở TN&MT đã thành lập các đoàn kiểm tra việc đấu nối, thoát nước và xử lý nước thải của 61 đơn vị trên lưu vực Mỹ An, Mỹ Khê, thời gian kiểm tra từ 5/3 – 27/3/2019.

Tổng hợp kết quả kiểm tra có 13 đơn vị vi phạm về môi trường. Ngoài 9 khách sạn bị xử phạt hành chính như nói trên, qua xác minh của Thanh tra Sở TN&MT thành phố có khách sạn Luxtery không vi phạm và 3 khách sạn là Sea Front, Misa và Sea Castle đang xác minh hành vi vi phạm theo nội dung giải trình để xử lý.

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