Xúc động với những trang nhật ký mẹ Hoa hậu Ngọc Hân viết cho con 28 năm về trước

Hậu trường 16/03/2018 10:48

Từng câu từng chữ trong trang nhật ký mà mẹ Hoa hậu Ngọc Hân ghi lại những ngày đầu con gái đến trường khiến bất cứ bà mẹ nào cũng cảm thấy bồi hồi, xúc động.

Mới đây, Hoa hậu Ngọc Hân gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh thời còn bé, đặt bên cạnh cuốn nhật ký được viết cách đây vài chục năm của mẹ cô. Đọc những dòng tâm sự của một người mẹ trong những ngày đầu đưa con đến lớp, ai cũng xúc động khi nghĩ đến hình ảnh của mình.

"17-9-1990

Ngày đầu tiên bé Ngọc Hân đi học. Khó có thể tả nỗi tâm trạng lúc trao em cho cô giáo. Hẫng hụt, loanh quanh lớp học không về nỗi. Thấy mẹ đứng ngoài nhìn vào sợ bé biết, cô giáo nhắc nên tôi đành phải về. Càng gần đến tháng sinh, tôi càng thương bé, nhiều lúc chiều quá mức. Cho bé đi học thời gian đầu, chắc khóc phải khan cổ và sẽ gầy tọp đi ngay. Nhưng không thể khác được Hân à. Em có hiểu là mẹ thương em hơn bất cứ mọi cái khác không?", Mẹ Ngọc Hân kể lại.

Xúc động với những trang nhật ký mẹ Hoa hậu Ngọc Hân viết cho con 28 năm về trước - Ảnh 1
Ngọc Hân chia sẻ cuốn nhật ký đầy xúc động của mẹ - Ảnh: FBNV

Kéo xuống những dòng tiếp theo, người hâm mộ càng bất ngờ hơn với cách kể chuyện đầy tình cảm của của một bà mẹ vừa đón con trên lớp trở về.

" 18-9-1990

Hôm nay vừa bế bé đến cửa lớp đã khóc và đòi về. Chiều qua đón bé lúc 2h30' vừa thấy mẹ, tủi thân khóc nức nở. Cô giáo kêu bé đanh đá và không chịu ăn. Chắc là không quen thôi chứ thực ra là nó rất đói. Mua một bánh giò ăn hết ngay. Mỗi 2 hôm đi trẻ trông đã gầy. Hôm nay về mua 1 miếng đu đủ 600 đồng ăn gần hết", mẹ Ngọc Hân tiết lộ về sở thích ăn uống hồi nhỏ của con gái. Trước những dòng nhật ký của mẹ, Ngọc Hân hóm hỉnh viết: "Đọc nhật ký của mẹ mới hiểu vì sao mình cứ béo tốt 'bền vững' như vậy", một trang nhật ký khác của mẹ Hoa hậu Việt Nam 2010.

Xúc động với những trang nhật ký mẹ Hoa hậu Ngọc Hân viết cho con 28 năm về trước - Ảnh 2
Ngọc Hân so sánh hình chụp 28 năm trước và bây giờ - Ảnh: Internet

Ngọc Hân được biết đến là một những Hoa hậu khéo giữ gìn hình ảnh nhất từ trước đến nay. Không chiêu trò gây sự chú ý, không diện đồ táo bạo và cũng không chạy theo xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ như nhiều sao Việt khác, Ngọc Hân vẫn chưa bao giờ là cái tên gây nhàm chán với công chúng.

Mỹ nhân sinh năm 1989 luôn ghi điểm bằng khả năng ứng xử truyền thông khôn khéo, chăm chỉ tham gia các hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng như trồng cây xanh, đi từ thiện, tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường.

Xúc động với những trang nhật ký mẹ Hoa hậu Ngọc Hân viết cho con 28 năm về trước - Ảnh 3
Mẹ luôn sát cánh cùng Ngọc Hân trong suốt thời gian cô gia nhập showbiz - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ít ai biết đằng sau thành công của Hoa hậu Việt Nam 2010 chính là sự hy sinh thầm lặng của mẹ cô. Nhiều năm qua, bà luôn sát cánh cùng con gái từ Bắc chí Nam, đóng vai trò quản lý kiêm tư vấn trang phục, đồng thời là người chăm sóc tận tụy để Ngọc Hân tỏa sáng nhất có thể.

Sốc khi phải nhận vô số những lời chê bai về nhan sắc, nhưng Ngọc Hân lại bình tĩnh ngồi làm điều này

Sốc khi phải nhận vô số những lời chê bai về nhan sắc, nhưng Ngọc Hân lại bình tĩnh ngồi làm điều này

Thừa nhận "bị chê xấu là điều không dễ chấp nhận đối với tôi", nhưng Ngọc Hân đã không dành thời gian để khóc lóc hay oán hận dư luận.

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