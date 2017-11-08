Lộ ảnh 'độc' thuở bé của tân Hoa hậu Hoàn cầu Khánh Ngân làm nhiều người giật mình vì quá giống con trai

Giải trí 08/11/2017 11:56

Hoa hậu Hoàn cầu 2017 Khánh Ngân với vẻ đẹp dịu dàng và đầy nữ tính bất ngờ để lộ những hình ảnh thời còn bé làm nhiều người giật mình bởi trông cô không khác gì một cậu bé.

Đỗ Trần Khánh Ngân được nhiều người chú ý, biết đến khi tham gia chương trình The Face - Gương mặt thương hiệu 2016 và là một trong 5 học trò của Hoa hậu Phạm Hương. Sau đó, vào tháng 3/2017, cô đã đăng quang tại cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 và trở thành đại diện của đất nước tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế.

Lộ ảnh 'độc' thuở bé của tân Hoa hậu Hoàn cầu Khánh Ngân
Với vẻ đẹp tự nhiên và tài năng nổi bật, chiến thắng của Khánh Ngân hoàn toàn thuyết phục bạn bè thế giới - Ảnh: Internet

Đi thi trong lặng lẽ, không rầm rộ hay khoa trương như những người đẹp khác, Khánh Ngân đã khiến mọi người vô cùng bất ngờ khi giành được ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Hoàn cầu 2017.

Bên cạnh hình ảnh Khánh Ngân nữ tính, xinh đẹp ở hiện tại, những bức ảnh trong quá khứ của người đẹp cũng được "đào mộ" và nhận được nhiều sự quan tâm, thích thú từ công chúng.

Lộ ảnh 'độc' thuở bé của tân Hoa hậu Hoàn cầu Khánh Ngân
Khác với gương mặt xinh đẹp và nét nữ tính như hiện tại, nhiều ý kiến cho rằng Khánh Ngân thuở nhỏ nhìn không khác gì một cậu bé bụ bẫm, đáng yêu - Ảnh: Internet

Lộ ảnh 'độc' thuở bé của tân Hoa hậu Hoàn cầu Khánh Ngân
Người đẹp 9x cho biết, ngày xưa cô rất kén ăn, chỉ thích uống sữa nên gương mặt có phần bụ bẫm, ngoại hình mập mạp. Ngoài ra, kiểu tóc ngắn cũng khiến Khánh Ngân càng trông giống một cậu nhóc hơn là một cô bé - Ảnh: Internet

Lộ ảnh 'độc' thuở bé của tân Hoa hậu Hoàn cầu Khánh Ngân
Dù vẫn được bố mẹ cho mặc váy nhưng vì để tóc ngắn nên Khánh Ngân vẫn trông rất "đẹp trai". Thậm chí, khác với những cô bé đồng trang lứa, người đẹp lúc nhỏ không hề thích búp bê hay thú bông mà lại mê đá banh với bố - Ảnh: Internet

Lộ ảnh 'độc' thuở bé của tân Hoa hậu Hoàn cầu Khánh Ngân
Tuy nhiên, càng lớn "chàng hot boy" dần trở nên điệu đà và nữ tính hơn trước ống kính - Ảnh: Internet

Lộ ảnh 'độc' thuở bé của tân Hoa hậu Hoàn cầu Khánh Ngân
Khánh Ngân được bố mẹ để tóc dài nên đã dần trông giống một cô bé hơn - Ảnh: Internet

Lộ ảnh 'độc' thuở bé của tân Hoa hậu Hoàn cầu Khánh Ngân
Hoa hậu Hoàn cầu 2017 đã biết điệu đà khi chụp hình cùng với bố - Ảnh: Internet

Lộ ảnh 'độc' thuở bé của tân Hoa hậu Hoàn cầu Khánh Ngân
Mái tóc của Khánh Ngân được nuôi dài theo năm tháng khiến cô trông càng ra dáng thiếu nữ hơn. Trong ảnh, người đẹp rạng rỡ bên cạnh bà ngoại - Ảnh: Internet

Vừa đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu 2017, Khánh Ngân đã bị 'đào mộ' ảnh quá khứ, có gì đó sai sai ở đây!

Vừa đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu 2017, Khánh Ngân đã bị 'đào mộ' ảnh quá khứ, có gì đó sai sai ở đây!

Nhiều người tỏ ra khá bất ngờ khi xem lại loạt ảnh quá khứ của Hoa hậu Hoàn cầu 2017 - Đỗ Trần Khánh Ngân.

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