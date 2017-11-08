Hoa hậu Hoàn cầu 2017 Khánh Ngân với vẻ đẹp dịu dàng và đầy nữ tính bất ngờ để lộ những hình ảnh thời còn bé làm nhiều người giật mình bởi trông cô không khác gì một cậu bé.

Đỗ Trần Khánh Ngân được nhiều người chú ý, biết đến khi tham gia chương trình The Face - Gương mặt thương hiệu 2016 và là một trong 5 học trò của Hoa hậu Phạm Hương. Sau đó, vào tháng 3/2017, cô đã đăng quang tại cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 và trở thành đại diện của đất nước tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế.

Đi thi trong lặng lẽ, không rầm rộ hay khoa trương như những người đẹp khác, Khánh Ngân đã khiến mọi người vô cùng bất ngờ khi giành được ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Hoàn cầu 2017.

Bên cạnh hình ảnh Khánh Ngân nữ tính, xinh đẹp ở hiện tại, những bức ảnh trong quá khứ của người đẹp cũng được "đào mộ" và nhận được nhiều sự quan tâm, thích thú từ công chúng.

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