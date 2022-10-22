Xúc động khoảnh khắc ba Diệu Nhi dắt tay con gái vào lễ đường và lời hứa mang lại hạnh phúc từ chú rể Anh Tú

Hậu trường 22/10/2022 21:23

Lễ cưới tại Hà Nội của Diệu Nhi - Anh Tú tại Hà Nội diễn ra vào ngày 22/10 với nhiều khoảnh khắc đẹp và xúc động.

Chiều ngày 22/10, Diệu Nhi và Anh Tú đã tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội - quê nhà của chú rể. Được biết, hôn lễ được diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới hạng sang bên Hồ Tây, Hà Nội. Khác với bữa tiệc ở Phan Thiết trước đó 12 ngày, đám cưới lần này được tổ chức riêng tư, chỉ dành cho người thân, họ hàng và khách của gia đình; không có sự góp mặt của giới nghệ sĩ.

Trước khi tiệc cưới diễn ra, Diệu Nhi và Anh Tú đã xuất hiện tại sảnh để chuẩn bị tiếp đón cũng như chụp hình khách mời. Trong không gian lãng mạn tràn ngập hoa tươi sang trọng, Anh Tú và Diệu Nhi không ngại thể hiện những cử chỉ ngọt ngào dành cho đối phương.

Xúc động khoảnh khắc ba Diệu Nhi dắt tay con gái vào lễ đường và lời hứa mang lại hạnh phúc từ chú rể Anh Tú - Ảnh 1

Xúc động khoảnh khắc ba Diệu Nhi dắt tay con gái vào lễ đường và lời hứa mang lại hạnh phúc từ chú rể Anh Tú - Ảnh 2

Xúc động khoảnh khắc ba Diệu Nhi dắt tay con gái vào lễ đường và lời hứa mang lại hạnh phúc từ chú rể Anh Tú - Ảnh 3

Đặc biệt, xúc động và ý nghĩa nhất phải kể đến khoảnh khắc ba Diệu Nhi nắm tay người đẹp bước lên lễ đường để trao cho rể quý. Tuy không thường xuyên xuất hiện, nhưng ba Diệu Nhi là người luôn dõi theo và sát cánh với Diệu Nhi trong suốt hành trình lớn nhỏ, quan trọng của cô, ba nữ diễn viên không kìm được xúc động trong thời khắc quan trọng của con gái.

Xúc động khoảnh khắc ba Diệu Nhi dắt tay con gái vào lễ đường và lời hứa mang lại hạnh phúc từ chú rể Anh Tú - Ảnh 4
Khoảnh khắc Diệu Nhi được ba dắt tay bước vào hôn lễ.

Trong khoảnh khắc trao tay con gái Diệu Nhi cho chú rể Anh Tú, ông dặn dò: "Ngày xưa ba là người chở Nhi đi học, đi làm. Giờ ba giao con gái cho con. Ba mong từ nay con sẽ là shipper cho Nhi nhé". Đáp lại sự yêu thương và tin tưởng đó, Anh Tú hứa với bố mẹ hai bên sẽ mang lại hạnh phúc cho Diệu Nhi.

Xúc động khoảnh khắc ba Diệu Nhi dắt tay con gái vào lễ đường và lời hứa mang lại hạnh phúc từ chú rể Anh Tú - Ảnh 5
Trước khi trao tay con gái cho Anh Tú, ba Diệu Nhi dặn dò với chàng rể.

Bên cạnh đó, ngoài sự chú ý về cặp đôi Diệu Nhi - Anh Tú, khán giả còn dành nhiều sự quan tâm cho đôi bên thông gia. Khán giả không còn lạ lẫm bố mẹ Diệu Nhi, trong khi đây là lần hiếm hoi bố mẹ Anh Tú xuất hiện trước công chúng. Cả hai gia đình đều tươi cười rạng rỡ, diện đồ đôi cực ăn ý, sang trọng trong ngày trọng đại của hai con.

Xúc động khoảnh khắc ba Diệu Nhi dắt tay con gái vào lễ đường và lời hứa mang lại hạnh phúc từ chú rể Anh Tú - Ảnh 6

Xúc động khoảnh khắc ba Diệu Nhi dắt tay con gái vào lễ đường và lời hứa mang lại hạnh phúc từ chú rể Anh Tú - Ảnh 7
Bố mẹ hai bên gia đình thân thiết, còn diện đồ đôi trong ngày vui của 2 con.

Diệu Nhi, Anh Tú đăng ký kết hôn năm 2019 ở Hà Nội sau bốn năm gắn bó. Ngày 21/8, họ lần đầu công bố tin vui. Có tin đồn cặp sao đã đón con đầu lòng gần một năm nay nhưng người trong cuộc chưa xác nhận.

Diệu Nhi và Anh Tú quen biết nhau khi cùng diễn chung ở sân khấu Thế Giới Trẻ. Tháng 3/2016, cả 2 đã ngầm công khai hẹn hò trên sóng truyền hình. Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, Diệu Nhi và Anh Tú rất hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm của mình với công chúng. Thay vì những hình ảnh đậm chất ngôn tình thường thấy, Anh Tú và Diệu Nhi chỉ thể hiện những gì chân thành nhất, đôi lúc là lầy lội. Cũng chính vì thế mà rất nhiều khán giả dành cho cặp đôi sự ngưỡng mộ đặc biệt.

Xúc động khoảnh khắc ba Diệu Nhi dắt tay con gái vào lễ đường và lời hứa mang lại hạnh phúc từ chú rể Anh Tú - Ảnh 8

Hé lộ điểm khác biệt trong thiệp cưới tại Hà Nội của Diệu Nhi - Anh Tú

Hé lộ điểm khác biệt trong thiệp cưới tại Hà Nội của Diệu Nhi - Anh Tú

Ngày 22/10 tới đây, Diệu Nhi - Anh Tú sẽ tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội - quê nhà chú rể.

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