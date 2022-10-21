Hé lộ điểm khác biệt trong thiệp cưới tại Hà Nội của Diệu Nhi - Anh Tú

Hậu trường 21/10/2022 10:19

Ngày 22/10 tới đây, Diệu Nhi - Anh Tú sẽ tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội - quê nhà chú rể.

Sau lễ cưới hoành tráng tổ chức ở Phan Thiết vào ngày 10/10 vừa qua, sắp tới đây, ngày 22/10 cặp đôi tiếp tục tổ chức một tiệc cưới ở Hà Nội quê của Anh Tú. Được biết, cặp đôi sẽ tổ chức một bữa tiệc riêng tư cùng những người thân và bạn bè thân thiết ngoài Hà Nội, ngày vui này sẽ nhỏ gọn và kín đáo hơn, không có sự tham gia của giới nghệ sĩ.

Hé lộ điểm khác biệt trong thiệp cưới tại Hà Nội của Diệu Nhi - Anh Tú - Ảnh 1

Trước thềm hôn lễ, thiệp cưới của cặp đôi dành cho những khách mời đến dự tiệc tại Hà Nội cũng đã lộ diện. Vì thiệp cưới chỉ dành để gửi cho họ hàng và những người thân thiết nên thiết kế khá đơn giản, không còn "đánh đố" người nhận như trước. Cụ thể, Diệu Nhi và Anh Tú không in chữ ngược và sử dụng card bo góc như trước nữa. Dẫu vậy, hình ảnh và thiết kế màu trắng đen đặc trưng vẫn được giữ lại.

Hé lộ điểm khác biệt trong thiệp cưới tại Hà Nội của Diệu Nhi - Anh Tú - Ảnh 2
Cả hai đang chuẩn bị cho tiệc cưới tại Hà Nội và đã gửi thiệp cưới đến khách mời.

 

Hé lộ điểm khác biệt trong thiệp cưới tại Hà Nội của Diệu Nhi - Anh Tú - Ảnh 3
Ở thiệp mời lần trước của cặp đôi được in chữ ngược, khách phải sử dụng gương để đọc. Cặp sao còn chuẩn bị card bo góc để dành tặng khách mời, đằng sau card là chữ ký.

Dù Diệu Nhi và Anh Tú đã chia sẻ khá nhiều điều trong đám cưới thứ 2 nhưng địa điểm tổ chức hiện vẫn là 1 ẩn số. Khán giả đang rất nóng lòng chờ đón những hình ảnh đẹp trong đám cưới tại Hà Nội của Diệu Nhi và Anh Tú.

Sau 7 năm bên nhau, Anh Tú và Diệu Nhi đã đi đến một cái kết đẹp tựa như chuyện cổ tích. Trong khoảnh khắc trao lời thề nguyền, Anh Tú bật khóc: "Đáng lẽ những lúc này là cô dâu khóc. 7 năm nay anh yêu em, anh chưa hứa với em điều gì cả. Hôm nay rất vui vì chúng ta tổ chức tiệc cưới như mong muốn. Anh hy vọng từ nay về sau, cho đến già chúng ta vẫn bên nhau. Anh mong luôn có em bên cạnh".

Hé lộ điểm khác biệt trong thiệp cưới tại Hà Nội của Diệu Nhi - Anh Tú - Ảnh 4

Diệu Nhi xúc động khi chia sẻ cảm xúc với Anh Tú trước hai bên gia đình và đồng nghiệp thân thiết. Nữ diễn viên Gái Già Lắm Chiêu bất ngờ nói Anh Tú không phải mẫu bạn trai lý tưởng. "Anh không phải người bạn trai đúng ý của em lắm. Con gái ai cũng muốn người yêu của mình ga lăng ở nơi công cộng nhưng anh không bao giờ làm. Nhưng khi anh làm chồng thì anh là người chồng tuyệt vời. Anh chưa bao giờ từ chối em bất cứ điều gì, tiền đi làm về tự giác đưa, bất kể sự việc gì trong sự nghiệp đều hỏi ý kiến em. Quan trọng nhất là khi em bệnh, em mệt mỏi, anh đều bên cạnh và chăm sóc em. Giây phút đó em nhận ra đã lấy đúng người. Nếu có kiếp sau, em cũng mong được làm vợ của anh dù ở vũ trụ nào", cô nói.

Hé lộ điểm khác biệt trong thiệp cưới tại Hà Nội của Diệu Nhi - Anh Tú - Ảnh 5

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