Rất nhiều nghệ sĩ và khán giả đã gửi lời thành kính phân ưu đến diễn viên Quốc Trường và gia đình trước nỗi đau mất người thân.

Cách đây ít giờ, diễn viên Quốc Trường vừa đăng tải bức ảnh ôm di ảnh ông nội tại lễ tang. Khoảnh khắc đau buồn này của nam diễn viên "Về nhà đi con" gây xúc động mạnh.

Quốc Trường tâm sự: "Hôm nay đã tiễn ông về suối vàng, ông hưởng thượng thọ 89 tuổi, sự ra đi đã được biết trước, thật may mắn khi trong 1 tháng qua mình đã bên cạnh ông rất nhiều, chứng kiến từng khoảnh khắc diễn biến của ông, điều đó cũng làm mình cảm thấy an lòng".

Khoảnh khắc nam diễn viên ôm di ảnh ông nội gây xúc động - Ảnh: FB

Nam diễn viên cũng không quên gửi lời cảm ơn đến mọi người đã chia buồn cùng anh và gia quyến.

"Cảm ơn những lời chia buồn của các anh chị em, đồng nghiệp, khán giả và bạn bè gần xa, các bạn từ Bắc đến Nam đã vào tận Cần Thơ để viếng, tang gia bối rối, Trường không thể tiếp chuyện cũng như chưa phản hồi tin nhắn đến mọi người, một số công việc đã đình trệ ảnh hưởng tập thể trong vài ngày qua, mong được mọi người thông cảm. Lời cuối: Trường và gia đình vô cùng cảm ơn với những chia sẻ động viên của mọi người", anh nhắn nhủ.

Bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chia buồn đến Quốc Trường và gia đình - Ảnh: FB

Dưới dòng chia sẻ của Quốc Trường, mọi người động viên nam diễn viên bớt đau buồn. Ca sĩ Midu viết: "Chia buồn cùng anh và gia đình nha, thành kính phân ưu". Diễn viên Chi Bảo bày tỏ: "Anh xin chia buồn cùng em và gia đình nhé em trai"...

Quốc Trường đau xót vì người thân qua đời, sao Việt gửi lời chia buồn Rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả gửi lời thành kính phân ưu đến diễn viên Quốc Trường và gia đình trước nỗi đau mất người thân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuc-dong-hinh-anh-quoc-truong-dau-buon-om-di-anh-ong-noi-trong-dam-tang-358214.html