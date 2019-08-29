Xuất hiện ‘tiểu tam’ màn ảnh mới bị ghét hơn cả Nhã ‘Về nhà đi con’: Rất chăm khoe ảnh diện bikini nóng bỏng

Sau 7 tập phát sóng, nhân vật Trà của nữ diễn viên Lương Thanh trong “Hoa hồng trên ngực trái” đang là kẻ thứ 3 bị ghét nhất màn ảnh. Theo đó, Trà được xem là nhân vật hội tụ những điểm xấu xa của một “tiểu tam” đúng nghĩa. Trong phim, cô nàng không ngại giở mọi thủ đoạn để quyến rũ chồng người khác.

Lương Thanh trong 'Hoa hồng trên ngực trái' - Ảnh: Internet

Ngoài đời, Lương Thanh - nữ diễn viên đảm nhận vai Trà cũng sở hữu phong cách vô cùng gợi cảm. Cô sinh năm 1996 và tốt nghiệp khoa diễn viên của Đại học Sân khấu Điện ảnh. Lương Thanh từng tham gia diễn xuất trong một số bộ phim như Yêu thì ghét thôi, Cả một đời ân oán, Những cô gái trong thành phố… Tuy nhiên, phải đến “Hoa hồng trên ngực trái” thì cô mới bắt đầu được chú ý.