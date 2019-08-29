Xuất hiện ‘tiểu tam’ màn ảnh mới bị ghét hơn cả Nhã ‘Về nhà đi con’: Rất chăm khoe ảnh diện bikini nóng bỏng

Hậu trường 29/08/2019 16:44

Sau Nhã "tiểu tam" của “Về nhà đi con”, nữ diễn viên Lương Thanh đang là nhân vật bị ghét cay ghét đắng trong phim “Hoa hồng trên ngực trái”.

Sau 7 tập phát sóng, nhân vật Trà của nữ diễn viên Lương Thanh trong “Hoa hồng trên ngực trái” đang là kẻ thứ 3 bị ghét nhất màn ảnh. Theo đó, Trà được xem là nhân vật hội tụ những điểm xấu xa của một “tiểu tam” đúng nghĩa. Trong phim, cô nàng không ngại giở mọi thủ đoạn để quyến rũ chồng người khác.

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Lương Thanh trong 'Hoa hồng trên ngực trái' - Ảnh: Internet

Ngoài đời, Lương Thanh - nữ diễn viên đảm nhận vai Trà cũng sở hữu phong cách vô cùng gợi cảm. Cô sinh năm 1996 và tốt nghiệp khoa diễn viên của Đại học Sân khấu Điện ảnh. Lương Thanh từng tham gia diễn xuất trong một số bộ phim như Yêu thì ghét thôi, Cả một đời ân oán, Những cô gái trong thành phố… Tuy nhiên, phải đến “Hoa hồng trên ngực trái” thì cô mới bắt đầu được chú ý.

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Lương Thanh sở hữu gương mặt xinh đẹp và vóc dáng nóng bỏng - Ảnh: Internet

Trái ngược với gương mặt ngây thơ và trong sáng, Lương Thanh sở hữu chiều cao 1m73 nổi bật cùng vóc dáng nóng bỏng. Được biết, cô từng có ý định tham gia cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt 2019 và được kỳ vọng sẽ giành thành tích cao. Tuy nhiên, vì bận rộn với lịch đóng phim nên Lương Thanh đã rút khỏi cuộc thi.

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Ngoài đời, Lương Thanh mang vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng - Ảnh: Internet
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Phong cách sành điệu ngoài đời của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả nhận xét, tuy Lương Thanh không sở hữu vẻ đẹp sắc sảo nhưng những đường nét trên gương mặt cô càng nhìn càng thu hút. Ngoài đời, nữ diễn viên có gu thời trang khá đa dạng và phong cách. Trên trang cá nhân, người đẹp cũng thường xuyên khoe ảnh diện bikini nóng bỏng “đốt mắt” khán giả.

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Người đẹp rất chăm chỉ khoe dáng với bikini - Ảnh: Internet

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Làn da trắng muốt và vóc dáng hoàn hảo của nàng 'tiểu tam' màn ảnh - Ảnh: Internet

Được biết, để sở hữu vóc dáng thon gọn cùng 3 vòng hoàn hảo như hiện tại, Lương Thanh rất chăm chỉ tập gym và ăn kiêng nghiêm ngặt.

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Từ khóa:   Hoa hồng trên ngực trái Lương Thanh

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