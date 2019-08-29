Xuất hiện ‘tiểu tam’ màn ảnh mới bị ghét hơn cả Nhã ‘Về nhà đi con’: Rất chăm khoe ảnh diện bikini nóng bỏng

Sau Nhã "tiểu tam" của “Về nhà đi con”, nữ diễn viên Lương Thanh đang là nhân vật bị ghét cay ghét đắng trong phim “Hoa hồng trên ngực trái”.
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Sau 7 tập phát sóng, nhân vật Trà của nữ diễn viên Lương Thanh trong “Hoa hồng trên ngực trái” đang là kẻ thứ 3 bị ghét nhất màn ảnh. Theo đó, Trà được xem là nhân vật hội tụ những điểm xấu xa của một “tiểu tam” đúng nghĩa. Trong phim, cô nàng không ngại giở mọi thủ đoạn để quyến rũ chồng người khác.
Ngoài đời, Lương Thanh - nữ diễn viên đảm nhận vai Trà cũng sở hữu phong cách vô cùng gợi cảm. Cô sinh năm 1996 và tốt nghiệp khoa diễn viên của Đại học Sân khấu Điện ảnh. Lương Thanh từng tham gia diễn xuất trong một số bộ phim như Yêu thì ghét thôi, Cả một đời ân oán, Những cô gái trong thành phố… Tuy nhiên, phải đến “Hoa hồng trên ngực trái” thì cô mới bắt đầu được chú ý.
Trái ngược với gương mặt ngây thơ và trong sáng, Lương Thanh sở hữu chiều cao 1m73 nổi bật cùng vóc dáng nóng bỏng. Được biết, cô từng có ý định tham gia cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt 2019 và được kỳ vọng sẽ giành thành tích cao. Tuy nhiên, vì bận rộn với lịch đóng phim nên Lương Thanh đã rút khỏi cuộc thi.
Nhiều khán giả nhận xét, tuy Lương Thanh không sở hữu vẻ đẹp sắc sảo nhưng những đường nét trên gương mặt cô càng nhìn càng thu hút. Ngoài đời, nữ diễn viên có gu thời trang khá đa dạng và phong cách. Trên trang cá nhân, người đẹp cũng thường xuyên khoe ảnh diện bikini nóng bỏng “đốt mắt” khán giả.
Được biết, để sở hữu vóc dáng thon gọn cùng 3 vòng hoàn hảo như hiện tại, Lương Thanh rất chăm chỉ tập gym và ăn kiêng nghiêm ngặt.