Bị nghi ‘dao kéo’ vòng 1, nghệ sĩ Lan Hương đăng ảnh cũ chứng minh vóc dáng nóng bỏng từ thời thiếu nữ

Hậu trường 28/08/2019 17:02

Trước nghi vấn phẫu thuật nâng ngực để sở hữu vòng 1 căng đầy, nghệ sĩ Lan Hương đã chính thức lên tiếng phủ nhận trên trang cá nhân.

Mới đây, những bức ảnh trong chuyến du lịch Thái Lan của vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương bất ngờ gây chú ý trên mạng xã hội. Nhiều khán giả tỏ ra ngạc nhiên trước nhan sắc có phần khác lạ của nữ diễn viên “Em bé Hà Nội”. Ở tuổi 56, nghệ sĩ Lan Hương vẫn tự tin khoe vòng 1 căng đầy trên trang cá nhân.

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Nghệ sĩ Lan Hương khoe vẻ trẻ trung bên cạnh ông xã - Ảnh: FB
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Vòng 1 nóng bỏng của nữ nghệ sĩ 56 tuổi - Ảnh: FB

Sau khi đăng tải những hình ảnh này, nữ nghệ sĩ vướng phải nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ để nâng cấp vòng 1 và níu kéo nét thanh xuân.

Trước những ồn ào không hay này, nghệ sĩ Lan Hương đã lên tiếng phủ nhận việc “dao kéo” và cho biết cô chỉ sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh. Bên cạnh đó, cô còn đăng tải hình ảnh trong quá khứ để chứng minh vòng 1 đẫy đà là “hàng thật”.

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Vóc dáng nóng bỏng thời trẻ của Lan Hương - Ảnh: FB

Cụ thể, nữ nghệ sĩ viết: “Tháng cô hồn, mang tiếng luôn cả thể... Ngày học cấp 3 cô Lan Hương là siêu vòng 1, vòng 2 và vòng 3 đấy. Khi ở NHTT, cô Lan Hương đã từng vào viện 108 xin giúp đỡ vòng 1 vì đi đến đâu cũng đập vào mắt người đối diện. Vòng 3 thì phải tập thót cứng đẩy ra phía trước hay bị hen vì những sự căng thẳng đó. Chị thợ may khổ sở khi cắt áo đuôi tôm ôm eo…”.

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Nữ nghệ sĩ khẳng định cô không đụng chạm 'dao kéo' - Ảnh: FB
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Vẻ đẹp thời trẻ của nữ diễn viên 'Em bé Hà Nội' - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể nhận thấy, nghệ sĩ Lan Hương đã sở hữu nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng nóng bỏng từ thời thiếu nữ.

Nghệ sĩ Lan Hương diện áo dây khoe vòng 1 gợi cảm bên chồng

Nghệ sĩ Lan Hương diện áo dây khoe vòng 1 gợi cảm bên chồng

Khoe ảnh bên cạnh ông xã, nghệ sĩ Lan Hương khiến dân mạng xuýt xoa bởi nhan sắc trẻ trung, gu thời trang gợi cảm ở tuổi U60.

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Từ khóa:   Lan Hương

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