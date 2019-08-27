Nghệ sĩ Lan Hương diện áo dây khoe vòng 1 gợi cảm bên chồng

Khoe ảnh bên cạnh ông xã, nghệ sĩ Lan Hương khiến dân mạng xuýt xoa bởi nhan sắc trẻ trung, gu thời trang gợi cảm ở tuổi U60.
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Nổi tiếng từ thuở bé, hiện tại "Em bé Hà Nội" vẫn nhận được sự yêu mến của công chúng. Ở tuổi gần 60, nữ nghệ sĩ sở hữu sự nghiệp thành công, hôn nhân hạnh phúc viên mãn bên người chồng thứ 2 - đạo diễn Tất Bình.
Hiện nghệ sĩ Lan Hương đang cùng chồng tận hưởng chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Thái Lan sau thời gian bận rộn. Vợ chồng nghệ sĩ liên tục cập nhật hình ảnh suốt chuyến đi.
Cô chia sẻ: "Bãi biển của Thái Lan... ngày biển đẹp... đêm khu phố tưng bừng ăn chơi hưởng thụ... Tối chụp trong khu trung tâm nhé cả nhà... đây là chùm ảnh gồm ảo B612 - ảo Wuta cam và cam thường, cam thường nắng to cũng ảo ra phết ạ... Chúc cả nhà ngày mới tươi đẹp với cụ bà đi nghỉ mát muộn này nhé..".
Ở tuổi 56, nữ nghệ sĩ vẫn có đam mê chụp ảnh "sống ảo". NSND Lan Hương diện áo dây gợi cảm và sử dụng các app chụp ảnh để có thể lưu lại những khoảnh khắc trẻ trung, xinh đẹp nhất trong chuyến đi.
Diện mạo trẻ trung và thân hình nóng bỏng của NSND Lan Hương được cư dân mạng khen ngợi hết lời.