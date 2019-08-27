Nghệ sĩ Lan Hương diện áo dây khoe vòng 1 gợi cảm bên chồng

Hậu trường 27/08/2019 17:09

Khoe ảnh bên cạnh ông xã, nghệ sĩ Lan Hương khiến dân mạng xuýt xoa bởi nhan sắc trẻ trung, gu thời trang gợi cảm ở tuổi U60.

Nổi tiếng từ thuở bé, hiện tại "Em bé Hà Nội" vẫn nhận được sự yêu mến của công chúng. Ở tuổi gần 60, nữ nghệ sĩ sở hữu sự nghiệp thành công, hôn nhân hạnh phúc viên mãn bên người chồng thứ 2 - đạo diễn Tất Bình.

Hiện nghệ sĩ Lan Hương đang cùng chồng tận hưởng chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Thái Lan sau thời gian bận rộn. Vợ chồng nghệ sĩ liên tục cập nhật hình ảnh suốt chuyến đi.

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Nghệ sĩ Lan Hương khoe ảnh bên ông xã Tất Bình trong chuyến du lịch Thái Lan - Ảnh: FB
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Nữ nghệ sĩ diện áo dây khoe ngực ngồn ngộn trước ống kính - Ảnh: FB
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Cô vui vẻ tiết lộ đã dùng nhiều phần mềm chụp ảnh để trông trẻ trung hơn - Ảnh: FB

Cô chia sẻ: "Bãi biển của Thái Lan... ngày biển đẹp... đêm khu phố tưng bừng ăn chơi hưởng thụ... Tối chụp trong khu trung tâm nhé cả nhà... đây là chùm ảnh gồm ảo B612 - ảo Wuta cam và cam thường, cam thường nắng to cũng ảo ra phết ạ... Chúc cả nhà ngày mới tươi đẹp với cụ bà đi nghỉ mát muộn này nhé..".

Ở tuổi 56, nữ nghệ sĩ vẫn có đam mê chụp ảnh "sống ảo". NSND Lan Hương diện áo dây gợi cảm và sử dụng các app chụp ảnh để có thể lưu lại những khoảnh khắc trẻ trung, xinh đẹp nhất trong chuyến đi.

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Lan Hương kết hôn năm 18 tuổi với một nghệ sĩ múa, nhưng chỉ sau 2 năm cô đã 'chạy trốn' khỏi cuộc hôn nhân này - Ảnh: FB

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Năm 24 tuổi, cô tái hôn với đạo diễn Tất Bình. Khi đó anh đã ly hôn và có hai con riêng - Ảnh: FB

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Sau những biến cố, hiện nữ nghệ sĩ sở hữu cuộc sống hôn nhân viên mãn, sự nghiệp thành công - Ảnh: FB

Diện mạo trẻ trung và thân hình nóng bỏng của NSND Lan Hương được cư dân mạng khen ngợi hết lời.

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