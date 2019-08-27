Nghệ sĩ Lan Hương diện áo dây khoe vòng 1 gợi cảm bên chồng

Nổi tiếng từ thuở bé, hiện tại "Em bé Hà Nội" vẫn nhận được sự yêu mến của công chúng. Ở tuổi gần 60, nữ nghệ sĩ sở hữu sự nghiệp thành công, hôn nhân hạnh phúc viên mãn bên người chồng thứ 2 - đạo diễn Tất Bình.

Hiện nghệ sĩ Lan Hương đang cùng chồng tận hưởng chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Thái Lan sau thời gian bận rộn. Vợ chồng nghệ sĩ liên tục cập nhật hình ảnh suốt chuyến đi.