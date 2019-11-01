Xuân Lan trào nước mắt nhớ về hành trình mang thai, sinh con trong khủng hoảng cách đây 6 năm

Hậu trường 01/11/2019 17:23

Siêu mẫu Xuân Lan không kiềm được cảm xúc khi chúc mừng sinh nhật con gái cưng vì những ký ức cách đây 6 năm bất chợt ùa về.

Mừng bé Thỏ tròn 6 tuổi, siêu mẫu Xuân Lan viết dòng tâm sự dài và xúc động nhắn gửi đến "tiểu công chúa".

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Mới 6 tuổi, con gái Xuân Lan đã dạn dĩ sải bước trên sàn catwalk - Ảnh: FB

Bà mẹ đơn thân gửi đến con gái tâm thư xúc động: "Chúc mừng sinh nhật công chúa yêu thương của mẹ.

Cách đây 6 năm mẹ đón con chào đời. Tình yêu của mẹ từ lúc này đã bước sang trang mới. Bao la, sâu thẳm và miên man với hạnh phúc vì con. Hai mẹ con mình nắm tay nhau đi qua ngày tháng màu hồng. Và sẽ nắm tay nhau đi tiếp trên con đường đầy hoa thơm cỏ lạ này đến trọn đời trọn kiếp nhé con. Mẹ yêu con".

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Vẻ đáng yêu của con gái nữ siêu mẫu làm bao trái tim 'tan chảy' - Ảnh: FB

Khi viết những lời yêu thương gửi đến con gái nhỏ, bà mẹ đơn thân không khỏi rơi nước mắt. Cô nhớ lại những ngày tháng khủng hoảng khi mang thai và sinh con.

Người mẫu Xuân Lan trải lòng: "Viết những dòng này cho con tự dưng nước mắt trào ra. Như một cuốn phim quay chậm chiếu về hành trình mang thai con, rồi sinh con trong khủng hoảng, rồi ngắm con lớn lên mỗi ngày. Mẹ trở nên mạnh mẽ và bản lĩnh hơn nhiều. Và mẹ học được cách cân bằng cuộc sống đến ngạc nhiên".

Không lời nào có thể diễn tả hết tình yêu dành cho con gái, Xuân Lan tự nhủ: “Con là tất cả của đời mẹ, mẹ sẽ luôn đứng sau để cho con cuộc đời hạnh phúc nhất”.

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Cách đây không lâu, Xuân Lan bất ngờ thông báo đã chia tay bạn trai - Ảnh: FB

Dưới bài viết, cư dân mạng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến con gái Xuân Lan. Mọi người hi vọng cuộc sống của hai mẹ con ngày càng vui vẻ, hạnh phúc.

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