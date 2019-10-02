Tiết lộ lý do bị đàn ông ghét, siêu mẫu Xuân Lan khẳng định: 'Không có đàn ông đời em còn đẹp hơn'

Hậu trường 02/10/2019 16:54

Dù biết bản thân bị đàn ông ghét khi là một phụ nữ mạnh mẽ, cứng đầu nhưng siêu mẫu Xuân Lan vẫn quyết không làm "bánh bèo" nhõng nhẽo.

Trải qua nhiều biến cố trong tình yêu và hôn nhân, siêu mẫu Xuân Lan hiện đang làm mẹ đơn thân. Vừa chăm con vừa đi làm, cô dần trở thành một phụ nữ tự chủ, đủ bản lĩnh và mạnh mẽ giải quyết mọi vấn đề mà không cần sự trợ giúp của đàn ông.

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Ở tuổi 41, Xuân Lan là bà mẹ đơn thân xinh đẹp và thành công trong sự nghiệp - Ảnh: FB

Mới đây, nữ siêu mẫu gây chú ý khi tự nhận xét bản thân sở hữu những điểm mà đàn ông ghét. Dù vậy, Xuân Lan chấp nhận điều này vì không muốn trở thành một người phụ nữ yếu mềm, giả vờ nhõng nhẽo để được yêu thương.

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Cô thẳng thắn nhận định, đời mình sẽ đẹp hơn khi không có đàn ông - Ảnh: FB

"Sáng lái xe đưa tình yêu đi học. Rồi mở đài nghe nhạc. Nhạc hát câu nào mình cãi lại câu đấy.

Nghĩ cũng lạ, phụ nữ như em gì mà kỳ hà, phụ nữ gì mà to gan lớn mật, cứng đầu, nhạy cảm, lý sự đến mức cãi đài, lại tự trọng cao, lại bị tự lập nữa. Nên đàn ông họ ghét!! Haiz.

Thôi thì ghét em em đành chịu, không thích cũng chẳng sao. Vì không có đàn ông thì đời em có khi còn đẹp hơn nhiều. Bắt em làm bánh bèo nhõng nhẽo yếu mềm đi đong đưa trai chắc em chết!", Xuân Lan chia sẻ.

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Nỗi bận tâm lớn nhất của chân dài sinh năm 1978 hiện tại chính là con gái và sự nghiệp - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của bà mẹ đơn thân nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Nhiều chị em để lại bình luận nể phục cách sống của người mẫu Xuân Lan. Đặc biệt, người đẹp chuyển giới Cindy Thái Tài, ca sĩ Phi Nhung... cũng đồng tình với suy nghĩ này.

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Xuân Lan cho rằng đàn bà 40 từng đổ vỡ 'chẳng còn muốn làm dâu ngoan vợ hiền', chị em nghĩ sao?

Là một người từng đi qua đổ vỡ và đang làm mẹ đơn thân, chiêm nghiệm của siêu mẫu Xuân Lan về đàn bà 40 thu hút sự chú ý của chị em.

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Từ khóa:   Xuân Lan người mẫu Xuân Lan ca sĩ Phi Nhung

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