Tiết lộ lý do bị đàn ông ghét, siêu mẫu Xuân Lan khẳng định: 'Không có đàn ông đời em còn đẹp hơn'

Dù biết bản thân bị đàn ông ghét khi là một phụ nữ mạnh mẽ, cứng đầu nhưng siêu mẫu Xuân Lan vẫn quyết không làm "bánh bèo" nhõng nhẽo.
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Trải qua nhiều biến cố trong tình yêu và hôn nhân, siêu mẫu Xuân Lan hiện đang làm mẹ đơn thân. Vừa chăm con vừa đi làm, cô dần trở thành một phụ nữ tự chủ, đủ bản lĩnh và mạnh mẽ giải quyết mọi vấn đề mà không cần sự trợ giúp của đàn ông.
Mới đây, nữ siêu mẫu gây chú ý khi tự nhận xét bản thân sở hữu những điểm mà đàn ông ghét. Dù vậy, Xuân Lan chấp nhận điều này vì không muốn trở thành một người phụ nữ yếu mềm, giả vờ nhõng nhẽo để được yêu thương.
"Sáng lái xe đưa tình yêu đi học. Rồi mở đài nghe nhạc. Nhạc hát câu nào mình cãi lại câu đấy.
Nghĩ cũng lạ, phụ nữ như em gì mà kỳ hà, phụ nữ gì mà to gan lớn mật, cứng đầu, nhạy cảm, lý sự đến mức cãi đài, lại tự trọng cao, lại bị tự lập nữa. Nên đàn ông họ ghét!! Haiz.
Thôi thì ghét em em đành chịu, không thích cũng chẳng sao. Vì không có đàn ông thì đời em có khi còn đẹp hơn nhiều. Bắt em làm bánh bèo nhõng nhẽo yếu mềm đi đong đưa trai chắc em chết!", Xuân Lan chia sẻ.
Dòng chia sẻ của bà mẹ đơn thân nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Nhiều chị em để lại bình luận nể phục cách sống của người mẫu Xuân Lan. Đặc biệt, người đẹp chuyển giới Cindy Thái Tài, ca sĩ Phi Nhung... cũng đồng tình với suy nghĩ này.