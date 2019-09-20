Xuân Lan cho rằng đàn bà 40 từng đổ vỡ 'chẳng còn muốn làm dâu ngoan vợ hiền', chị em nghĩ sao?

Hậu trường 20/09/2019 16:29

Là một người từng đi qua đổ vỡ và đang làm mẹ đơn thân, chiêm nghiệm của siêu mẫu Xuân Lan về đàn bà 40 thu hút sự chú ý của chị em.

Bà mẹ đơn thân cho rằng, đàn bà 40 từng đổ vỡ hôn nhân và đang làm mẹ đơn thân sẽ chẳng muốn làm vợ hiền dâu thảo, điều họ hướng đến lúc này là chăm sóc con cái và bản thân thật tốt.

Siêu mẫu Xuân Lan nhận định: "Những người đàn bà tuổi 40, đã trải qua ly hôn, đang làm mẹ đơn thân, có thêm nhiều lần đổ vỡ. Ngồi bàn tán về cuộc đời, rồi xác nhận mong muốn của mình..

Chẳng còn muốn làm dâu ngoan vợ hiền hoặc hy sinh cho ai đó, vì điều quan trọng nhất lúc này chính là con cái và bản thân mình.

Chỉ muốn kiếm tiền thật nhanh và nhiều để nghỉ hưu sớm rồi sống an nhàn ung dung tự tại. Trong lúc kiếm tiền vẫn phải được đi chơi...".

sieu mau xuan lan 1
Siêu mẫu Xuân Lan khiến nhiều chị em phải suy ngẫm khi viết về đàn bà 40 - Ảnh: FB

Theo cô, những phụ nữ từng qua đổ vỡ và ở độ tuổi này thường rất độc lập, thế nên khó tìm được một người đàn ông phù hợp vì: "Những người non đầu óc thì không thích hợp. Những người dày kinh nghiệm sống thì đã có gia đình. Những người đầu óc cao mà chưa có gia đình chắc chắn có tính toán đặc biệt cho cuộc sống, mà để chịu đựng hay cố gắng thích nghi với họ thì cảm xúc của yêu đương không còn đủ mạnh để vượt qua".

Xuân Lan khuyên chị em ở độ tuổi này đừng nên kỳ vọng quá nhiều vào tình yêu, hãy vui chơi vì "cuộc đời tự do là cuộc đời đẹp nhất!".

sieu mau xuan lan 2
Cách đây không lâu, nữ siêu mẫu tiết lộ đã chia tay bạn trai sau thời gian gắn bó - Ảnh: FB

Bà mẹ đơn thân không quên dành lời khuyên cho những ai đang cố vun vén cho con một mái ấm trọn vẹn sau đổ vỡ: "Đàn bà tuổi 40 đã đủ trải nghiệm để xem những lời hứa thật hay giả của đàn ông - khi đem điểm yếu của mình ra làm mồi nhử. Nhất là những mẹ đơn thân luôn hy vọng một gia đình để bù đắp tình cảm cho con. Nên nhớ, không ai bù đắp cho con tốt hơn chính bản thân mình!

Đàn bà 40 ôm con quấn quít tâm sự mỗi ngày. Đó chính là nguồn năng lượng vô tận, là động lực phấn đấu mỗi ngày".

sieu mau xuan lan 3
Ở tuổi 41, Xuân Lan là bà mẹ đơn thân thành công, xinh đẹp - Ảnh: FB

Dòng tâm sự của siêu mẫu Xuân Lan nhận được sự đồng tình của nhiều chị em. Dưới bài viết, mọi người thi nhau chia sẻ suy nghĩ của mình về chủ đề này. Đáng chú ý là bình luận hài hước của Thân Thúy Hà: "Tao mới hơn 20 nên không biết mấy vụ này". Ca sĩ Bảo Anh cũng vào góp vui: "Em mới gần 30 đã nghĩ vậy giờ sao ta"...

Quốc Trường lên tiếng về tin hẹn hò siêu mẫu Xuân Lan

Quốc Trường lên tiếng về tin hẹn hò siêu mẫu Xuân Lan

Cư dân mạng nghi vấn mối quan hệ giữa Quốc Trường và đàn chị khi Xuân Lan để tay lên đùi anh trong một buổi tiệc.

Xem thêm
Từ khóa:   Xuân Lan Thân Thúy Hà người mẫu Xuân Lan

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 4 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 5 giờ 37 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 6 giờ 37 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026