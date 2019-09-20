Xuân Lan cho rằng đàn bà 40 từng đổ vỡ 'chẳng còn muốn làm dâu ngoan vợ hiền', chị em nghĩ sao?

Siêu mẫu Xuân Lan nhận định: "Những người đàn bà tuổi 40, đã trải qua ly hôn, đang làm mẹ đơn thân, có thêm nhiều lần đổ vỡ. Ngồi bàn tán về cuộc đời, rồi xác nhận mong muốn của mình..

Bà mẹ đơn thân cho rằng, đàn bà 40 từng đổ vỡ hôn nhân và đang làm mẹ đơn thân sẽ chẳng muốn làm vợ hiền dâu thảo, điều họ hướng đến lúc này là chăm sóc con cái và bản thân thật tốt.

Chỉ muốn kiếm tiền thật nhanh và nhiều để nghỉ hưu sớm rồi sống an nhàn ung dung tự tại. Trong lúc kiếm tiền vẫn phải được đi chơi...".

Chẳng còn muốn làm dâu ngoan vợ hiền hoặc hy sinh cho ai đó, vì điều quan trọng nhất lúc này chính là con cái và bản thân mình.

Siêu mẫu Xuân Lan khiến nhiều chị em phải suy ngẫm khi viết về đàn bà 40 - Ảnh: FB

Theo cô, những phụ nữ từng qua đổ vỡ và ở độ tuổi này thường rất độc lập, thế nên khó tìm được một người đàn ông phù hợp vì: "Những người non đầu óc thì không thích hợp. Những người dày kinh nghiệm sống thì đã có gia đình. Những người đầu óc cao mà chưa có gia đình chắc chắn có tính toán đặc biệt cho cuộc sống, mà để chịu đựng hay cố gắng thích nghi với họ thì cảm xúc của yêu đương không còn đủ mạnh để vượt qua".

Xuân Lan khuyên chị em ở độ tuổi này đừng nên kỳ vọng quá nhiều vào tình yêu, hãy vui chơi vì "cuộc đời tự do là cuộc đời đẹp nhất!".

Cách đây không lâu, nữ siêu mẫu tiết lộ đã chia tay bạn trai sau thời gian gắn bó - Ảnh: FB

Bà mẹ đơn thân không quên dành lời khuyên cho những ai đang cố vun vén cho con một mái ấm trọn vẹn sau đổ vỡ: "Đàn bà tuổi 40 đã đủ trải nghiệm để xem những lời hứa thật hay giả của đàn ông - khi đem điểm yếu của mình ra làm mồi nhử. Nhất là những mẹ đơn thân luôn hy vọng một gia đình để bù đắp tình cảm cho con. Nên nhớ, không ai bù đắp cho con tốt hơn chính bản thân mình!

Đàn bà 40 ôm con quấn quít tâm sự mỗi ngày. Đó chính là nguồn năng lượng vô tận, là động lực phấn đấu mỗi ngày".

Ở tuổi 41, Xuân Lan là bà mẹ đơn thân thành công, xinh đẹp - Ảnh: FB

Dòng tâm sự của siêu mẫu Xuân Lan nhận được sự đồng tình của nhiều chị em. Dưới bài viết, mọi người thi nhau chia sẻ suy nghĩ của mình về chủ đề này. Đáng chú ý là bình luận hài hước của Thân Thúy Hà: "Tao mới hơn 20 nên không biết mấy vụ này". Ca sĩ Bảo Anh cũng vào góp vui: "Em mới gần 30 đã nghĩ vậy giờ sao ta"...