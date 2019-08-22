Dòng chia sẻ mới đây của siêu mẫu Xuân Lan nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Đặc biệt, ca sĩ Thu Minh, Cindy Thái Tài cũng đồng tình với suy nghĩ này.

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, siêu mẫu Xuân Lan vừa chia sẻ dòng trạng thái nêu lên quan điểm cá nhân lý giải cho câu hỏi "Tại sao có những người đàn bà không ghen?". Theo bà mẹ đơn thân, phụ nụ nữ không ghen khi đàn ông ngoại tình có hai lý do.

Cô nhận định: "Thứ nhất, người xuất hiện không xứng đáng để ghen. Nếu ghen là tự hạ tư cách của mình xuống.

Thứ hai, người đàn ông đã vì người khác mà phản bội lừa dối mình, lại còn vì những người không ngang tầm, thì càng nên bỏ. Giữ lại chẳng để làm gì... Còn gì nữa nhỉ?? Các chị em thêm vào với em nào...".

Siêu mẫu Xuân Lan gây chú ý khi nói về chuyện đàn ông ngoại tình - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, những chia sẻ của nữ siêu mẫu thu hút số lượt like và bình luận "khủng", đồng thời trở thành diễn đàn để cư dân mạng bàn luận. Hầu hết các ý kiến đều cùng quan điểm với Xuân Lan, trong đó có ca sĩ Thu Minh và Cindy Thái Tài.

Ca sĩ Thu Minh, Cindy Thái Tài để lại chia sẻ dưới bài viết - Ảnh: FB

Người đẹp chuyển giới bày tỏ: "Ghen với người chen ngang là tự chứng minh mình ngang bậc với họ à. Tốt nhất hãy nhắn: Chị cho em chiếc áo chị đã dùng, hãy cố gắng giữ nó tươm tất như chị đã làm... em gái nhé". Giọng ca Đường cong dành lời khen cho Xuân Lan: "Trưởng thành rồi đó bé".

Một dân mạng còn hào hứng bổ sung thêm quan điểm: "3. Ghen không phải mặc định chỉ có ở đàn bà và không phải đàn bà ai cũng biết ghen. 4. Yêu thì nâng lên, không yêu nữa thì đặt xuống. Đã đi rồi thì 1 lần là mãi mãi, đi luôn đừng về. Nên ghen chi mắc mệt".

Sau những biến cố trong chuyện tình cảm, hiện Xuân Lan sống vui vẻ bên con gái cưng - Ảnh: FB

Ít ngày trước, nữ siêu mẫu gây bất ngờ khi thừa nhận đã chia tay bạn trai người Hà Nội. Cô cho biết, anh từng rất yêu cô và thương bé Thỏ (con gái riêng của Xuân Lan), nhưng cảm thấy không còn phù hợp nên cả hai quyết định chia tay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/noi-the-nay-ve-dan-ong-ngoai-tinh-me-don-than-xuan-lan-khien-chi-em-gat-dau-lia-lia-335307.html