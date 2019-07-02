Nhiều năm làm mẹ đơn thân, Xuân Lan 'quặn lòng' trước câu hỏi ngô nghê của con gái: ‘Sao con không ở với ba’

Trên trang cá nhân, những chia sẻ đầy xúc động về cô con gái nhỏ của siêu mẫu Xuân Lan khiến ai nấy đều không khỏi xót xa.

Con gái Xuân Lan – bé Nguyễn Thiên Ân (tên tiếng Anh là Victoria) sinh tháng 11/2013. Thiên Ân được nhận xét càng lớn càng đáng yêu và sở hữu khả năng trình diễn thời trang giống mẹ. Thiên Ân sở hữu thần thái của một mẫu nhí - Ảnh: Internet Mới đây, siêu mẫu Xuân Lan bất ngờ chia sẻ về cuộc trò chuyện với con gái lên trang cá nhân và thu hút sự chú ý của nhiều người. Cụ thể, cô viết: “Mẹ ơi sao ba đi làm hoài không dành thời gian cho con? Mẹ ơi sao các bạn khác ở với ba mà con không ở với ba. Con luôn gắn ba vào vậy mới giống gia đình? Với con ba và mẹ là hình ảnh đẹp nhất. Con yêu hai người nhất. Thôi thì... con cứ hồn nhiên rồi con sẽ bình yên. Mẹ yêu con”.

Bài đăng của Xuân Lan - Ảnh: Internet Chia sẻ này của Xuân Lan đã chạm đến trái tim của nhiều bà mẹ đơn thân khác. Nhiều người thể hiện sự đồng cảm và để lại bình luận an ủi mong cô luôn mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa vững chắc cho con gái.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Internet “Thương hai mẹ con. Chúc em luôn mạnh mẽ và mãi thành đạt như thế để luôn là điểm tựa vững chắc cho con bước vào đời trong niềm tự hào và hãnh diện về mẹ của con, em nhé!” – một cư dân mạng bình luận. Đáp lại những bình luận này của cộng đồng mạng, Xuân Lan cho biết cô sẽ luôn mạnh mẽ để cùng con trưởng thành. Bên cạnh đó, siêu mẫu bày tỏ quan điểm: “Chuyện người lớn thì không để ảnh hưởng trẻ con. Cứ cho con sống hồn nhiên hạnh phúc. Đời mình còn gì đâu. Nhưng đời con thì phải bảo vệ”. Xuân Lan dặn lòng sẽ luôn mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho con - Ảnh: Internet Cho đến thời điểm hiện tại, Xuân Lan chưa bao giờ tiết lộ về danh tính ba của con gái. Tuy nhiên, cô cho biết Thiên Ân được gặp ba mỗi ngày và nhận sự quan tâm từ anh. Dù không ở bên nhau nhưng Xuân Lan và “người đàn ông bí ẩn” vẫn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định.

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