Con trai Đan Trường mắc bệnh nguy hiểm về mắt, thường xuyên phải đeo kính nếu không muốn giảm thị lực vĩnh viễn

Hậu trường 01/07/2019 17:46

Thủy Tiên – bà xã Đan Trường bất ngờ tiết lộ Thiên Từ bị nhược thị (lazy eye) từ nhỏ, phải mang kính thường xuyên để bảo vệ mắt.

Con trai Đan Trường - Thiên Từ (tên tiếng Anh là Mathis) sinh năm 2017 tại Mỹ. Cậu bé được nhận xét càng lớn càng điển trai và thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Sở hữu vẻ ngoài đáng yêu, thông minh và lém lỉnh, Thiên Từ là một trong những nhóc tì nhà sao Việt nhận được sự yêu mến của công chúng.

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Vẻ ngoài đáng yêu của con trai Đan Trường - Ảnh: Internet

Mới đây, bà xã Đan Trường bất ngờ tiết lộ Thiên Từ mắc bệnh nhược thị (lazy eye). Chính vì vậy, dù mới hơn 2 tuổi nhưng cậu bé phải thường xuyên đeo kính. Bên cạnh đó, Thủy Tiên còn cho biết theo chỉ dẫn của bác sĩ, Thiên Từ bắt buộc phải đeo kính khoảng 1 năm nữa để mắt có thể hoạt động bình thường.

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Dù mới hơn 2 tuổi nhưng con trai Đan Trường đã thường xuyên phải đeo kính vì bị nhược thị - Ảnh: Internet

Được biết, nhược thị là một bệnh về mắt và người mắc bệnh có thị lực phát triển không bình thường. Bệnh thường xuất hiện ở một bên mắt và làm cản trở tầm nhìn của trẻ. Nếu không được điều trị sớm, bệnh sẽ ảnh hưởng đến thị lực vĩnh viễn.

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Cậu bé phải thường xuyên đeo kính để ổn định thị lực - Ảnh: Internet

Ngay khi biết được thông tin này, người hâm mộ “anh Bo” đã tỏ ra vô cùng lo lắng cho Thiên Từ và mong cậu bé sớm khỏi bệnh.

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