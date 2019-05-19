Dân mạng ‘phát sốt’ vì quý tử nhà Đan Trường càng lớn càng đáng yêu, đẹp trai như ‘soái ca’

Từ khi quý tử chào đời, Đan Trường rất chăm cập nhật hình ảnh của con trai lên mạng xã hội khiến nhiều người “đổ gục” trước vẻ đáng yêu của cậu bé.

Khoảng thời gian gần đây, Đan Trường dành nhiều thời gian ở Mỹ hơn để được gần vợ con. Bà xã Thủy Tiên từng chia sẻ Đan Trường rất khéo léo trong việc chăm con. Nam ca sĩ thường xuyên giúp vợ thay tã, cho con ăn và chăm sóc bé. Đan Trường rất khéo chăm con - Ảnh: FBNV Hiện tại, quý tử nhà “anh Bo” đã được 2 tuổi. Cậu bé thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Dù công việc khá bận rộn khi thường xuyên phải di chuyển giữa 2 nước nhưng Đan Trường luôn dành thời gian quan tâm đến con trai.

Anh từng bày tỏ sự lo lắng khi con có những biểu hiện lớn hơn so với tuổi thật: "Các bạn phụ huynh có thích con mình trưởng thành sớm không, chứ Đan Trường thì không thích! Thiên Từ mới có 2 tuổi thôi mà trông như 4, 5 tuổi rồi, hỏi sao trẻ con bên nước ngoài bị lớn trước tuổi là vậy". Nam ca sĩ lo lắng vì con trai phát triển quá nhanh - Ảnh: FBNV Trên mạng xã hội, “ông bố bỉm sữa” rất chăm khoe ảnh con trai với người hâm mộ. Mới đây, nam ca sĩ tiếp tục chia sẻ loạt khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ con trên trang fanpage chính thức của mình.

Thiên Từ rất gần gũi với bố - Ảnh: FBNV Càng lớn cậu bé càng điển trai - Ảnh: FBNV Vẻ mặt vô cùng kháu khỉnh và đáng yêu khiến nhiều người 'đổ gục' - Ảnh: FBNV Gia đình hạnh phúc của 'anh Bo' Đan Trường - Ảnh: Internet Qua những hình ảnh được đăng tải, cả gia đình Đan Trường đều diện trang phục giống nhau. Đặc biệt điều gây chú ý nhất chính là nhan sắc của Thiên Từ. Cậu bé được cộng đồng mạng nhận xét càng lớn càng điển trai và kháu khỉnh. Thậm chí nhiều người còn dự đoán Thiên Từ sẽ sớm trở thành “soái ca” trong tương lai. Cộng đồng mạng đồng loạt để lại bình luận ngợi khen nhan sắc của Thiên Từ - Ảnh: FBNV Dù con còn nhỏ nhưng vợ chồng Đan Trường khá chăm chút trong phần trang phục cho cậu quý tử mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Bỏ qua những lời đồn đoán về giới tính và hôn nhân trục trặc, tổ ấm nhỏ của Đan Trường vẫn đang vô cùng hạnh phúc.

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