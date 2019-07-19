Xuân Lan bàng hoàng kể lại khoảnh khắc suýt chết vì ăn phải miến làm từ cao su: ‘Khó thở, buồn nôn, cả người bủn rủn’

Hậu trường 19/07/2019 13:51

Trên trang cá nhân, siêu mẫu Xuân Lan khiến nhiều người lo sợ khi kể lại khoảnh khắc “vừa thoát chết” do ăn phải miến làm từ cao su.

Mới đây, siêu mẫu Xuân Lan bất ngờ đăng tải dòng trạng thái cho biết mình “vừa thoát chết” khiến người hâm mộ vô cùng hoang mang. Cụ thể, người đẹp viết: “Nếu bạn ăn món miến làm từ sợi cao su thì bạn sẽ như thế nào? Nặng bụng, khó thở, buồn nôn, đi ngoài, cả người bủn rủn.

Nôn ra được thì bạn sẽ tỉnh ngay và đó là diễm phúc. Không thì mãi mãi sợi cao su vĩnh viễn nằm trong dạ dày bạn không bao giờ phân huỷ. Vừa thoát chết!”

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Bài đăng của siêu mẫu Xuân Lan - Ảnh: Internet

Theo đó, Xuân Lan cho biết khi dùng bữa tại một nhà hàng có tiếng, cô đã ăn phải miến giả. Người đẹp khẳng định miến được làm từ cao su vì “sợi miến nguyên hình cứng ngắc, mùi nhựa cao su xộc lên”. May mắn là sau khi phát hiện bản thân bị ngộ độc, Xuân Lan đã cố gắng nôn hết ra ngoài, nhờ vậy mà “thoát chết”.

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Người đẹp sợ hãi khi ăn phải thực phẩm giả - Ảnh: Internet

Kể lại khoảnh khắc suýt chết với bạn bè, Xuân Lan vẫn không ngừng ám ảnh: “Từ tối qua không thở được luôn. May lúc nôn ra được thì một phát tỉnh ngay. Giờ mới biết con gà nuốt dây thun nó chết cảm giác ra sao”.

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Bạn bè, người hâm mộ đồng loạt thể hiện sự lo lắng trước câu chuyện của Xuân Lan - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng của siêu mẫu Xuân Lan, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt hỏi han tình hình sức khỏe của cô, đồng thời khuyên cô nên cẩn thận hơn trong việc ăn uống cũng như lựa chọn nhà hàng.

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